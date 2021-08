Internare forțată la "balamuc" pentru un polițist incomod

Cazul a fost adus în atenția Antena 3 de către cei din sindicatele din Poliție, în condițiile în care toți șefii din Poliție, până la ministrul Bode, știu de acest caz. Omul a făcut și greva foamei pentru a cere sprijinul într-o luptă incredibilă, cu documentele de partea lui.

"Totul pentru a cere ca cineva să-l asculte, pentru că se luptă cu acești "balauri" din 2019. Are un dosar voluminos cu expertize și contraexpertize care toate se bat cap în cap", a explicat jurnalistul de investigație Carmina Pricopie.

Concret, polțistul spune că totul i se trage de la simplul fapt că „și-a permis” să o cheme pe psiholoaga unității, dar și pe șefi la orele de pregătire fizică și la cele de tragere în poligon, așa cum prevede regulamentul.

"În 2018, mi s-a spus că vor să schimbe fața Poliției Române. Fostul subsecretar de stat Mihai Valeriu mi-a spus personal. Mi-a zis "uite, tot vrei să pleci acasă la fetița ta, îți dau posibilitatea, dar vrem să facem programul acesta în toată țara, la Gorj m-am gândit la tine.

Am acceptat, prima dată am fost delegat. În 2018 am fost mutat în interes de serviciu", a mărturisit polițistul, într-un interviu exclusiv acordat Carminei Pricopie și difuzat la "Exces de putere".

După scandalurile din stradă din 2017, cu câteva încătușări și imobilizări care au făcut de râs Poliția Română, în 2018 a început reforma pregătirii fizice a cadrelor. Agentul șef principal Paul Feroiu era recomandat de diplomele obținute și trecutul profesional.

Povestea pe larg, în materialul prezentat, vineri, la Exces de putere:

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal