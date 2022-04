De ce Volodimir Zelenski nu a prevenit populaţia înaintea invaziei

Arestovici a declarat că a fost un ultimatum abia în ziua invaziei. Înainte de invazie, ruşii nu au pus niciun fel de condiţii. Potrivit lui, "operaţiunea" a fost planificată în decembrie 2020. Decizia unui război era luată deja.

"Totul a fost planificat în proporţie de 98%. 26 decembrie 2021 a fost prima dată stabilită. Dar ei, pur şi simplu nu au fost pregătiţi atunci, nu au apucat. Din câte îmi amintesc, au amânat data pentru 18 ianuarie. Dar, din cauza sărbătorilor de iarnă, iarăşi nu reuşesc să fie gata. Apoi, amână pentru 12 sau 16 februarie, dar China le spune: "Nu ne încurcaţi, e Olimpiada!" Aşa că amână pe 21, 23, 24 dimineaţa, când atacă! Nu a existat niciun ultimatum înainte. Acesta a apărut la 14 ore după invazie. Au spus "Predaţi-vă!" Etc", a spus Arestovici.

Consilierul lui Zelenski: "La începutul lui decembrie aveam deja certitudinea că o să fim atacaţi"

"Noi am văzut că au în plan să atace la sfârşit de an. Noi ne-am pregătit pentru introducerea situaţiei de urgenţă şi a stării de război, am chemat rezerviştii. Dar ei amână data. Nu au atacat pe 26 decembrie. Totul se amână cu o lună. Să ţinem rezerviştii departe de familii, să-i plătim, să facem exerciţii timp de o lună...Analiştii noştri au considerat că nu o să facem faţă acestei situaţii din punct de vedere economic. Aşa că noi i-am lăsat acasă şi fix atunci Rusia ne-a atacat".

Zelenski nu a prevenit populaţia înaintea invaziei pentru că s-ar fi declanşat un val masiv de refugiaţi

"Refugiaţii ar fi blocat toate drumurile. Ar fi fost 8-10-12 milioane de oameni. Aşa că armata nu ar fi putut trece spre zonele de apărare", a declarat Oleksii Arestovici într-un interviu recent.

Consilierul lui Zelenski spune că era o situaţie ideală pentru conducerea forţelor militare ruseşti. "În această situaţie noi sigur am fi pierdut războiul", a mai spus el, adăugând că sunt doar 50 de poduri în Ucraina.

Consilierul lui Zelenski: "Toate podurile ar fi fost blocate. Noi nu am fi făcut faţă"

"Singura soluţie ar fi fost să trecem cu tancurile peste propriul popor, să tragem în oameni, ca să trecem podurile. Din toate calculele noastre, noi nu am fi rezistat în acest război dacă am fi spus dinainte că acest război va avea loc. Acum, avem 8,3 milioane de refugiaţi. După calculele noastre, ar fi fost 12-16 milioane. Ar fi fost o panică în masă, declanşată înainte de stare de război. Ar fi fost multe speculaţii, ţipete politice.

Ar fi fost un haos care nu ne-ar fi permis să ne pregătim, să ne mobilizăm, să transferăm trupele, să ne aprovizionăm etc. A fost ales răul cel mai mic", a descris Arestovici.