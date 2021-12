Mesajul unui copil de 10 ani pentru români: "Soarta mai este şi în mâinile noastre. Nu ar mai trebui să aruncăm cu noroi în România"

Considerat copilul- fenomen David Dobrincu a lansat recent o piesă cover care promovează frumusețile României. Solistul de doar 10 ani a lansat un cover după piesa "On My Way", împreună cu Karla Herescu și DJ Stone, la care au filmat un videoclip prin multe locuri minunate din România.

„Vreau să îmi construiesc aripi puternice să fiu bun în mai multe domenii, să fiu competent pentru a avea de unde alege mai târziu", spune tânărul artist.

De altfel, David Dobrincu nu s-a oprit doar muzică. A apărut în reclame TV, a prezentat moda pe marile podiumuri ale lumii la Paris şi Milano şi a interpretat roluri în câteva seriale TV şi a avut șansa să joace în câteva secvențe alături de celebrul actor David Tennant din serialul Harry Potter.

A dublat voci pentru Netflix şi Disney Junior şi va apărea anul viitor într-un documentar pe Discovery denumit "Cruciada copiilor din 1212". A filmat secvente pentru filmul celebrului regizor şi scenarist Tim Burton, film în care joacă actriţa Catherine Zeta-Jones. David a jucat şi în filmul "5 Gang- Tabăra de vară", ce va rula în decembrie în cinematografele din ţară. Pănă în prezent David Dobrincu a lansat 4 single-uri muzicale.

„România este în sufletul meu tot timpul"

„Le urez la mulţi ani tuturor românilor. Să fiți sănătoși puternici şi încrezători. România este în sufletul meu tot timpul, chiar dacă aş pleca în străinătate, aş pleca să mă perfecționez. Şcoala va rămâne pe primul loc, eu doar aleg să îmi petrec timpul într-o formă mai creativă", spune David Dobrincu despre toate activitățile în care se implică cu pasiune

„Sunt român pentru că iubesc această ţară"

Sunt român pentru că iubesc această ţară. Avem o ţară cu oameni minunați şi creativi. Aici m-am născut şi m-am format şi sper ca într-o zi România să fie mândră de mine", spune copilul fenomen David Dobrincu.

David Dobrincu mesaj pentru români de 1 Decembrie:

„Sunt mândru că sunt român, avem o ţară minunată. Soarta mai este şi în mâinile noastre, nu ar mai trebui să aruncăm cu noroi în ea", spune David Dobrincu, copilul genial.

