Florin Cîțu anunță bunăstarea românilor pe muzică rock: "Sunt un om într-o misiune/Nu-mi trebuie permisiune"

"Suntem foarte aproape! Reducerea CAS cu 5% și TVA general cu 2%! Bani în buzunarele românilor ACUM. Prețuri mai mici ACUM!", a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Instagram, pe fundal auzindu-se melodia formației Oh the Larceny - Man on a mission.

Versurile alese de Florin Cîțu au fost: "I'm a man on a mission/ I don't need no permission".

Liderul PNL, Florin Cîțu, susține că o posibilă intervenție a statului pe piața energiei va face mai mult rău, acesta făcând o paralelă între ”șocul” de pe piața petrolului și cea a energiei.

"Populiștii întotdeauna vin cu soluții care par simple dar sunt 100% greșite."

"Este șocul prețului la energie diferit de șocul prețului petrolului? Dacă nu, atunci intervențiile cu bocancii în piață vor face mai mult rău."

Anterior, Florin Cîțu declarase că PNL susține reducerea TVA-ului general, nu doar pentru un anumit sector, făcând astfel aluzie la propunerea PSD de reducere a TVA-ului la 5% pentru sectorul energiei.

"Dacă vrem să nu intrăm într-o criză majoră acestea sunt cele două propuneri, reducerea TVA și contribuțiile. Mai mult, este important ca deficitul bugetul să rămână la 5, 2 sau chiar mai mic. Altfel, vedem că dobânzile sunt în creștere.

Dacă este ceva targetat, pentru anumit sector, e mai complicat să se simtă în buzunarele consumatorilor. Atunci când vorbim de TVA general se vede imediat. Noi susținem o măsură care să ajute, nu doar o măsură populistă de ochii lumii”, spunea acesta.