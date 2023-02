Fotografia terifiantă, postată de șeful mercenarilor Wagner: "Trebuiau să fie de cinci ori mai puțini” | Răspunsul ministrului rus al Apărării

UPDATE 20:13 Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu Serghei Șoigu îi răspunde lui Evgheni Prigojin, șeful Wagner, după ce l-a acuzat că „a tăiat și bonul de lopeți” pentru luptătorii grupului

Ministerul rus al Apărării, condus de Serghei Şoigu, a calificat miercuri, 22 februarie, drept "absolut false” declaraţiile "exaltate” ale şefului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care a susținut că luptătorii săi se confruntă cu restricții de aprovizionare din partea armatei ruse în ceea ce privește muniția pe frontul din Donbas, transmite EFE.

"Conducerea grupului comun de trupe (în Ucraina) acordă o atenţie specială, constantă şi prioritară dotării cu tot ceea ce este necesar a voluntarilor şi militarilor unităţilor de asalt”, a transmis Ministerul rus al Apărării, într-un comunicat, care de mai multe săptămâni îi numeşte "voluntari” pe mercenarii din Wagner.

Ministerul a insistat că numai în ultimele două zile, progresul total către poziţiile defensive ale forţelor armate ucrainene realizat de unităţi de asalt ruse în zona oraşului Bahmut a fost de "peste doi kilometri şi jumătate”.

Citește și: Cel mai rău scenariu în Ucraina: NATO vede semnele pregătirii unui ajutor militar din China pentru Rusia

Ministerul a mai susţinut că numai în perioada 18-20 februarie "voluntarii” escadroanelor de asalt au primit 1.660 de rachete pentru lansatoare de rachete multiple, 10.171 de muniţii pentru tunuri de mare calibru şi mortiere, plus 980 de proiectile de tanc.

"Toate solicitările privind furnizarea de muniţie pentru unităţile de asalt se onorează cât mai repede cu putinţă. Aşa a fost şi aşa va fi”, a insistat ministerul rus.

UPDATE 20:11 Evgheni Prigojin i-a acuzat de "trădare” pe ministrul apărării Serghei Șoigu și șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov.

Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, i-a acuzat direct de "trădare” pe ministrul apărării Serghei Șoigu și șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov, despre care a spus că refuză să mai livreze muniții sau sprijin aerian mercenarilor Wagner.

More madness from Prigozhin this morning who declares there's "direct work to destroy Wagner" as even the sapper shovels are not provided to the PMC anymore. "These officials decided it is their country, their people, they will decide when they die", he adds. pic.twitter.com/YZ70XS8Z4x