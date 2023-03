Un "incendiu de iarbă pe câmp" a zguduit geamurile caselor și a declanșat alarmele mașinilor în orașul rus Krasnodar

O explozie, urmată de un incendiu, s-a produs vineri în regiunea rusă Krasnodar.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu coloana de fum, iar martorii au relatat că deflagrația s-a produs la o școală de aviație.

În orașul din apropiere, locuitorii au relatat că incidentul a făcut "să tremure" geamurile caselor și a declanșat alarmele la mașini.

Dar, conform presei ruse, Ministerul pentru Situații de Urgență a anunțat că a fost doar "un incendiu pe câmp" şi a îndemnat la calm.

Autoritățile locale au venit cu precizări și au declarat că incendiul de mari proporții din apropierea unui aeroport militar situat lângă Krasnodar ar fi fost declanșat de "iarba uscată" care ar fi luat foc.

În ceea ce privește explozia puternică reclamată de locuitori, responsabilii municipali au susținut că a fost un boom supersonic produs de aeronave.

Grass fire on the airfield of Krasnodar flight schools destroys two jets, leads to official building explosion denials.

Look, it's just a loud grass fire. If you move the "r" , it becomes a gass firre. No problem.https://t.co/oJEaSH3yzu pic.twitter.com/nDB6V4132Q