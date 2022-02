Mircea Badea: ”N-am temeri. Nu cred că rușii vor intra pe scară largă în Ucraina”

În cadrul emisiunii ”În gura presei”, Mircea Badea a susțin că nu este îngrijorat în ceea ce privește evoluția situației de la granița Ucrainei cu Rusia:

„Eu nu am aceste temeri, de invazie pe scară largă în Ucraina. În continuare nu le am. Faptul că Putin se vânzolește prin teritoriile alea care oricum nu mai erau sub control ucrainean. Eu discut dacă am sau nu temeri de om de aici din proximitate de o invazie pe scară largă în Ucraina. N-am în continuare. Că se vânzolește Putin pe niște teritorii pe care le controla de mult nu mă îngrijorează suplimentar față de cum eram ieri sau alaltăieri sau acum o săptămână. În continuare nu cred că rușii vor intra pe scară largă în Ucraina. Mi se pare foarte improbabil.”