Cum poți produce mai mulți bani cu investițiile la bursă? Câștigurile pot crește semnificativ

Tradingul și investițiile trebuie să aducă profit pentru a fi sustenabile. Foto: Getty Images

Cristian Pașatu, invitat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, a explicat care sunt pașii esențiali pentru a crește câștigurile în investițiile la bursă.

"Pasul numărul unu spre a produce mai mulți bani este să ai un capital mai mare. Este mult mai ușor să produci 10.000 de euro lunar dintr-un capital de un milion sau două milioane de dolari, decât ar fi dintr-un capital de 100 de mii de dolari, pentru că, procentual, lucrurile sunt diferite. Acea fluctuație e așa, nu este așa. La fel și pe plus și pe minus, că dacă ar fi doar plus ar fi frumos. Lăcomia m-a ajutat să-mi cresc capitalul, dar m-a încurcat în momentul încare nu știam s-o folosesc și mă gândeam că din contul meu de 10.000 - 25.000 să produc zeci."

Un alt aspect important menționat de Cristian Pașatu este că tradingul și investițiile nu sunt activități pe care le faci exclusiv din pasiune, ci ele trebuie să aducă profit pentru a fi sustenabile. "Tradingul e greu să fie făcut din pasiune și investițiile nu prea le faci din pasiune, pentru că dacă nu ți-ar aduce profit, unde mai e plăcerea? Plăcerea e ce faci cu banii aia și mai ales cum îi faci."

Totodată, el atrage atenția asupra echilibrului dintre muncă și profit: "Dacă ar trebui să muncesc de la 6 dimineața până la 8 seara pentru a face profit în trading, poate n-ar mai merita profitul respectiv. Dar dacă vorbim de atât de multe ore și atât de mult stres, nu mai merita."

Un avantaj major al investițiilor la bursă este flexibilitatea, dar aceasta trebuie gestionată corect: "Faptul că poți să ai propriul program, poți să fii propriul șef. Avantajul și dezavantajul de fiecare dată: nu mai trebuie să dai socoteală nimănui, nu mai ai program fix, ești flexibil 100%, iar dacă o folosești cum trebuie, poți la ora 1 după-amiaza să bei o cafea fără să fie pauza de masă. Dar dacă nu o folosești cum trebuie, la ora 12 noaptea poți să fii pe platformă în loc să te uiți la un film", a mai explicat Cristian Pașatu în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.