Durata de viaţă a Unităţii 1 de la Cernavodă, prelungită cu 30 de ani | Anunţul directorului Nuclearelectrica

Urmează o perioadă interesantă pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă. Odată cu retehnologizarea Unității 1, pilon important pentru energia din România, se va prelungi durata de viață cu încă 30 de ani.

Ceea ce înseamnă menținerea în operarea 700 de megawați energie curată, fără dioxid de carbon. În plus, se lucrează și la Unitățile 3 și 4. Acestea vor dubla producția de la Nuclearelectrica.

Retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă este unul dintre cele mai importante proiecte energetice pentru România. Reactoarele CANDU folosite acolo au o durată de viață de 30 de ani. Asta înseamnă menținerea în operare a 700 de megawați, energie fără emisii de dioxid de carbon pentru încă trei decenii.

Demarat în 2017, proiectul se află în faza a doua de implementare. Echipa beneficiază de cursuri de pregătire la nivel internațional în cadrul altor proiecte similare, iar compania Nuclear Electrica oferă oportunități importante de carieră pentru tineri într-un domeniu viitor.

"Momentan ne aflăm în faza a doua de organizare de șantier, pregătire de procurare, urmând ca la finele anului 2026 să închidem Unitatea 1 și efectiv să derulăm lucrările de retubare și retehnologizare ale reperelor care au fost identificate ca fiind necesare a fi înlocuite pentru a da încă 30 de ani de viață în funcționarea acestei unități", spune Cosmin Ghiţă, director general Nuclearelectrica.

Retehnologizarea se va încheia la mijlocul anului 2029, iar unitățile 3 și 4 ale centralei la care se lucrează în prezent vor duce la dublarea producției de la Cernavodă.

"La unitățile 3 și 4 am avut foarte multe evoluții în acest sens. Am construit un montaj financiar, am reoperaționalizat compania de proiecte energonuclear.

E dublarea capacității noastre, acum avem 1.420 megawați instalați. Iar proiectul Unităților 3 și 4 mai vine cu încă 1.440, deci o să ajungem undeva la vreo 2.860 de megawați instalați", mai spune Cosmin Ghiţă, director general Nuclearelectrica.

În luna iunie a anului trecut a fost semnat și acordul de sprijin între statul român și Nuclearelectrica în vederea dezvoltării proiectului unităților 3 și 4. În plus, proiectul beneficiază de sprijinul unor parteneri extern precum Statele Unite, Coreea de Sud și Canada.

În prezent, Nuclearelectrica contribuie cu peste 20% la producția totală de energie nucleară și cu 33% la producția totală de energie fără dioxid de carbon din România. Prin retehnologizarea Unității 1 și proiectul Unităților 3 și 4 se dorește creșterea capacității de producție cu 133% până în 2031.

Atunci, peste 60% din energia curată produsă în România va fi din surse nucleare și 24 de milioane tone de dioxid de carbon vor fi evitate anual.