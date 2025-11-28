Dermatologia și chirurgia plastică, în topul preferințelor la rezidențiat: „O să-mi fac treaba bine și o să ajut cât mai mulți oameni”

2 minute de citit Publicat la 19:00 28 Noi 2025 Modificat la 19:00 28 Noi 2025

România se luptă de ani buni cu un deficit de medici de familie / FOTO: Hepta

Dermatologia şi chirurgia plastică, domenii care au ca ramură şi medicina de înfrumuseţare, se află în topul preferinţelor la rezidenţiat. Peste 30 de candidaţi care au obţinut cele mai mari medii la examen au ales astfel de specialităţi. Candidaţii cu note mari s-au îndreptat şi către cardiologie, un domeniu deficitar care trimite de regulă pacienţii din orașele mici către spitalele mari din ţară. România se luptă de ani buni cu un deficit de medici de familie, anestezişti sau neurologi, specilităţi care rămân printre ultimele în preferințele candidaților.

Locurile scoase la concurs pentru specialităţile dermatologie şi chirurgie plastică au fost rapid ocupate de candidaţii cu cele mai bune rezultate. Ana se numără printre cei care anul acesta au reuşit să-şi aleagă o astfel de specialitate.

„Este o specialitate care îmbină multe elemente de medicină internă, de patologie oncologică, patologie infecțioasă cât și boli autoimune.

Mi se pare destul de nedrept că unii oameni asociază dermatovenerologia doar cu medicină de înfrumusețare. Estetica este o ramură a acestei specialități”, spune Blidaru Ana Gabriela.

Spitalele ar mai avea nevoie de aproape 9.000 de medici

Universitatea de Medicină şi Farmacie a scos cele mai multe posturi pentru medicina de familie, peste 600. Asta în situaţia în care România are peste 150 de localităţi fără niciun medic de familie.

„Am fost a treia persoană care și-a luat medicină de familie din țară și cu toate că este o alegere făcută cu toată inima, este o specialitate subestimată”, susține Flavia Leuleţu, viitor medic rezident.



Treizeci și trei dintre candidații care au obținut cele mai mari medii și-au ales domenii precum dermatologia și chirurgia plastică. Și mai mulți și-au ales cardiologia, incusiv candidatul care a obținut nota maximă și-a ales această specialitate.

Andrei este cel care a obţinut cel mai mare punctaj anul acesta.

„După ce am stat și m-am gândit unde mă văd eu peste 10, 20 de ani, am ajuns la concluzia că cardiologia mi se potrivește mult mai bine .

O să vedem dacă decizia a fost una corectă, dar sunt încrezător că o să -mi fac treaba foarte, foarte bine și că o să ajut cât mai mulți oameni”, a declarat Andrei, medic rezident cardiologie. 1

E îmbucurător, pentru că, în definitiv, cardiologia, meserie foarte grea și, totuși, tinerii își mai doresc să aleagă cardiologia, pentru că discutăm de gărzi care sunt extrem de lungi, sunt extrem de împovărătoare și cu situații critice”, a declarat Ștefan Busnau, prorector UMF.

Domeniile deficitare, precum anestezia şi terapia intensivă ori neurologia, nu sunt printre preferinţele candidaţilor. Criza de astfel de spcialişti îi obligă însă pe bolnavi să parcurgă zeci sau sute de kilometri.

Potrivit statisticilor, spitalele ar mai avea nevoie de aproape 9.000 de medici.