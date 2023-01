Dezertorii din slujba lui Putin dezvăluie adevărul din imperiul țarului de la Kremlin: "Unul din doi agenți FSB vrea să fugă"

Oameni care au lucrat cu puternicul serviciu de securitate rus FSB îşi riscă viețile pentru a da informații Ucrainei și aliaților săi din Occident

Sursa foto: hepta

Potrivit acestor oameni, există la Kremlin mulți oficiali care nu sunt de acord cu invadarea Ucrainei de către Rusia.

Maria Dmitrieva a fost medic în cadrul FSB.

"Am adus fotografii, înregistrări audio și video care confirmă faptul că majoritatea armatei ruse este împotriva unora dintre politicile actualilor lideri. Riscând, am reușit să îmi introduc telefonul în clădirea FSB de două ori și am reușit să fac câteva înregistrări", povestește ea într-un reportaj realizat de jurnalista CNN Melissa Bell.

De asemenea, Dmitrieva a adus înregistrări ale unor conversații cu oficiali de rang înalt pentru a le înmâna serviciilor secrete franceze. O monedă de schimb pentru azilul politic

Citește și: Propaganda Moscovei, criză de nervi după decizia de a trimite în Ucraina tancuri Leopard 2: "Nemernici naziști! Cretini care duc Germania la distrugere directă!"

Dmitrieva face parte dintre rușii din mașinăria de război clasic sau hibrid a lui Putin care au ales să fugă din țară și să refugieze în Europa.

Acești oameni - de la soldați la mercenari Wagner și angajați FSB - sunt atât de mulți, încât președintele rus s-a văzut constrâns, în decembrie anul, să recunoască ceea ce el a numit fenomenul trădătorilor, spionilor și sabotorilor.

Putin a promis că-i va pedepsi.

Fost locotenent în FSB: "Unul din doi ofițeri vrea să fugă. Știu cum lucrează ei. Probabil, voi fi ucis"

Emran Navruzbekov a fost locotenent în cadrul FSB și provine dintr-o familie de agenți ai serviciilor de securitate.

Multe dintre rudele sale sunt arestate în Daghestan, țara sa natală.

Înainte de a dezerta, el a lucrat pentru FSB în Polonia, unde acum cere azil.

"Rolul FSB de la începutul războiului: a vrut să pună capăt rapid conflictului, dar nu a reușit. Acum, în FSB este fiecare pentru el. Toată lumea vrea să fugă din Rusia. Unul din doi ofițeri FSB vrea să fugă. Acum ei înțeleg că Rusia nu va câștiga niciodată acest război. Bineînțeles că mi-e teamă. Știu cum lucrează ei. Istoria arată că, în orice caz, voi fi ucis", spune Navruzbekov într-un interviu în exclusivitate pentru CNN.

Vladimir Osecikin, activist rus în exil, afirmă că a ajutat cel puțin 20 de persoane de rang înalt din interiorul Rusiei să evadeze, de când a început războiul din Ucraina.

Osecikin se află pe lista de "infractori" căutați de Moscova și insistă să se vadă cu jurnaliștii doar într-un loc public.

Activist rus în exil: "Putin este speriat"

În septembrie, poliția franceză a deschis o anchetă privind o posibilă tentativă de asasinat la domiciliul său.

"De ce vrea să mă omoare? Și el (Putin) este foarte speriat. Există o mulțime de oameni care lucrează în sistemul lui Putin, dar ei vor să găsească modalitatea de a lucra împreună cu Occidentul, cu Ucraina, cu Europa, cu Statele Unite și de a-l opri pe Putin", mărturisește el.

Când Osecikin pleacă de la întâlnirea cu echipa CNN, o face alături de polițiștii care, din septembrie, îi asigură securitatea zi și noapte.

Maria Dmitrieva, la fel ca mulți dintre rușii care sosesc în Europa, nu are o astfel de protecție și i-au rămas puțini bani.

Dar a acceptat să stea de vorbă cu CNN și nu și-a pierdut speranța într-un viitor mai bun în Occident.