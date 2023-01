Davos, mană cerească pentru prostituatele de lux. Și Greta Thunberg a venit la forumul mondial, unde prețul la kebab a explodat

La Davos s-a discutat despre războiul din Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski a năruit speranțele de pace, spunându-le, prin videoconferință, participanților că nu știe cu cine ar putea discuta despre încetarea luptelor, întrucât nu are idee "dacă președintele rus Vladimir Putin mai este în viață și dacă el este cel care ia deciziile cu privire la război".

Tot legat de Davos, multi-miliardarul Elon Musk dat apă la moară teoriilor conspiraționiste despre Noua Ordone Mondială.

Musk a scris pe Twitter că "Forumul Economic Mondial devine din ce în ce mai mult un guvern mondial neales, pe care oamenii nu l-au cerut niciodată și pe care nu-l doresc".

Așa cum i-a obișnuit pe internauți, proprietarul Twitter a lansat un sondaj prin care-i întreabă pe oameni dacă Forumul de la Davos ar trebui sau nu să conducă lumea.

The World Economic Forum should control the world