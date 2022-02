Ce șanse are Ucraina să intre în UE. Joel Rubin, expert în securitate națională: ”Ar fi o mişcare foarte puternică”

Joel Rubin, expert în securitate națională şi politică externă, a declarat la News Hour With CNN, că acţiunile Uniunii Europene din ultimele zile, au fost unele pozitive.

"Acesta este momentul să înţelegem care sunt paşii următori pentru a susţine Ucraina (...) Dacă Uniunea Europeană consideră că astfel poată să susţină, să consolideze Ucraina, va fi un lucru bun pentru că Ucraina, în mod clar luptă pentru suveranitatea şi independenţa şi viitorul său. Şi nu este ceva ce Rusia poate să ia, iar Uniunea Europeană este o piesă importantă de a crea o conexiune, de a ajuta Ucraina să îşi consolideze viitorul. De aceea, cred că aceasta ar fi o mişcare foarte puternică. Din nou, Statele Unite nu au un cuvânt de spus în legătură cu această chestiune, dar acţiunile Uniunii Europene din ultimele zile, au fost foarte pozitive.

Joel Rubin: "Vladimir Putin foloseşte un limbaj iresponsabil"

Am văzut, în ultimele luni, eforturi continue din partea Rusiei de a intimida, de a reprezenta greşit, de a minţi, în mod public, în legătură cu intenţiile ei. De aceea, se crede acum, că la ce trebuie să ne uităm, nu sunt neapărat cuvintele lui, ci acţiunile lui. Sunt aceste forţe nucleare în stare de alertă ridicată, sunt sirenele pornite. Membrii comisiilor de informaţii se uită la fapte. Într-adevăr, este adevărat că există foarte multe semne de întrebare legate de starea psihică a preşedintelui şi modul în care îşi face calculele. Se pare că, el a crezut că, Kievul o să cadă în două-trei zile şi că ucraineni o să îl primească cu braţele deschise. Ei bine, nu aşa s-a întâmplat, aşa că există o îngrijorare, că este posibil să fie deconectat de la informaţiile reale. Ceea ce, într-adevăr este o chestiune îngrjiorătoare, mai ales că are acces la armele nucleare", a declarat Joel Rubin, luni, la News Hour With CNN de la Antena 3.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană chiar în timpul negocierilor purtate de delegațiile ruso-ucrainene desfășurate la Belarus.

"Facem apel la Uniunea Europeană pentru aderarea imediată a Ucrainei, folosind o nouă procedură specială. Suntem recunoscători partenerilor noştri pentru că sunt alături de noi. Dar scopul nostru este să fim cu toţi europenii şi, cel mai important, să fim egali. Am încredere că este drept. Am încredere că merităm, a spus Zelensky într-un mesaj video.

„Părțile au identificat o serie de subiecte prioritare asupra cărora au fost conturate anumite decizii. Pentru ca aceste decizii să obțină niște oportunități de implementare în soluții logistice, părțile pleacă la consultări în capitalele lor.

Și părțile au discutat despre posibilitatea desfășurării unei a doua runde de negocieri în viitorul apropiat, la care aceste subiecte vor primi practică concretă de dezvoltare”, a anunţat consilierul șefului administrației președintelui ucrainean Podolyak.