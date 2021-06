S-au găsit primii vinovaţi în cazul tragediei de la Spitalul Victor Babeş. Soțul unei victime cere dreptate: "Statul nu mi-a dat nimic"

Două persoane au fost reținute în cazul tragediei de la Spitalul Victor Babeş, după ce trei oameni au murit sufocați într-un TIR de Terapie Intensivă.

Potrivit procurorilor, instalatorul nu a folosit corect aparatul prin care se regla presiunea oxigenului din unitatea de Terapie Intensivă Mobiilă.

Tocmai din motiv, presiunea oxigenului a crescut peste limita maximă, iar în ceea ce priveşte situaţia şefului serviciului tehnic al spitalului, procurorii spun că acesta nu şi-a îndeplinit atribuţiile şi responsabilităţile şi asta pentru că nu s-a asigurat că instalaţia de oxigen funcţionează la parametri normali.

Trei oameni au murit sufocați într-un TIR de Terapie Intensivă

Este vorba despre șeful serviciului tehnic și despre un angajat din cadrul aceluiași serviciu, care ar fi principalii vinovați pentru moartea celor trei persoane internate în TIR-ul ATI.

Mai exact, cele două persoane nu au știut cum să regleze și cum să introducă un robinet în instalația de oxigen, l-au montat invers și în felul acesta s-a produs blocarea instalației de oxigen.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acuzația adusă celor doi este ucidere din culpă, o acuzație pentru care și-ar putea petrece ani buni după gratii.

Soțul unei victime cere dreptate: "Statul nu mi-a dat nimic"

Ana Maria Roman a stat de vorbă cu soţul unei femei care s-a stins în luna aprilie, în Unitatea mobilă de Terapie intensivă amplasată de DSU în curtea spitalului.

"Mi-a dat fiică-mea telefon şi a spus că a decedat soţia. Eu eram în spital, fiică-mea tot în spital, nepoata mea tot în spital. Toți eram în spital. Și de atunci am intrat într-o panică foarte mare. Nimeni nu mi-a dat niciun telefon. Nu am primit nimic de la stat. Puteau să ne dea telefon să ne întrebe, băi, cum sunteți, ce faceți, aveți nevoie de ceva, poate nu aveți bani de înmormântare. Dacă aș conduce o mașină cu defecțiuni și aș omorî pe cineva, cred că m-ar pedepsi legea, nu? Așa vreau și eu să se întâmple cu stuația care este. Vreau să se facă dreptate, altceva nu vreau să se facă. Ca să nu mai pățească alții ce a pățit soția mea", a spus bărbatul îndurerat, în exclusivitate pentru News Hour With CNN.

Cei trei pacienți din TIR-ul ATI de la Victor Babeș au murit sufocați

Institutul Național de Medicină Legală a precizat cauza decesului pentru cele trei persoane care au murit în urma tragediei de la Victor Babeș.

În cazul celor trei femei care și-au pierdut viața, cauza decesului a fost insuficiență respiratorie acută. Oprirea instalației de oxigen ar fi dus la decesul pacienților.

"Ca urmare a interesului manifestat de mass-media referitor la informațiile privind reținerea de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în cursul zilei de miercuri, 16.05.2021, a doi angajați ai Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş", facem următoarele precizări:

Imediat după producerea evenimentului tragic din ziua de 12.04.2021 - când trei pacienți au decedat în Unitatea mobilă de Terapie intensivă amplasată de DSU în curtea spitalului, ca urmare a blocării ventilatoarelor la care erau conectați bolnavii de COVID 19 -, conducerea și personalul unității sanitare au acordat întregul sprijin organelor de anchetă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii tragediei.

Precizăm faptul că angajații Serviciului tehnic din cadrul spitalului, reținuți în cursul zilei de astăzi, îndeplinesc toate condițiile legale și de pregătire profesională pentru ocuparea posturilor pe care au fost angajați.

Ancheta fiind în derulare, conducerea spitalului și întreg personalul medical şi auxiliar din cadrul unităţii sanitare vor continua să sprijine autoritățile competente în vederea aflării depline a adevărului.

Conducerea şi întreg personalul Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş" transmit încă o dată cele mai sincere condoleanţe şi sunt alături de familiile celor decedaţi în tragicul eveniment", se arată într-un comunicat al spitalului.

