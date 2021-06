Situația tragică a gunoaielor din Prahova. Punctul de transfer al deșeurilor, amendat cu 50.000 de lei

Locuitorii din Prahova respiră mâzgă, iar autorităţile locale şi judeţene sunt în şedinţă sau în concediu. Situația tragică a deșeurilor de la Urlați, Prahova, a fost prezentată la News Hour with CNN.

La aproape cinci kilometri de centrul oraşului şi la 80 de Capitala ţării, o bombă cu ceas stă să explodeze! Dealurile din zonă încep să pară nişte dâmburi pe lângă munţii de gunoaie.

Niciodată n-ar trebui depozitate pe termen lung gunoaie aici, însă ele zac de luni bune.

Punctul de transfer al deşeurilor din Urlaţi a fost amenajat cu bani europeni, fonduri în valoare de cinci milioane de euro.

Punctul de transfer deșeuri din Urlați, amendat cu 50.000 de lei

Octavian Berceanu, șeful Gărzii Naționale de Mediu a comentat, la News Hour with CNN, situația deșeurilor din Prahova.

"Am mers la Urlați, am aplicat o amendă de 50.000 de lei primăriei și am dispus ridicarea deșeurilor îngropate în albia Cricovului Sărat.

Am fost și la Drăgănești, acolo există și un dosar penal, am dispus ridicarea deșeurilor (...) am mers și la cel care depozita deșeurile în Urlați și l-am prins cu căruța și a primit o amendă în valoare totală de 47.500 de lei.

Totodată, am mai dat o amendă de 40.000 de lei și la Mizil, dar nu amenzile sunt scopul nostru, ci să nu mai avem deșeuri abandonate", a explicat el, la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal