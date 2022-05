Cum să elimini complet pielea moartă de pe călcâie

Călcâiele crăpate sunt dureroase și pot duce la afecțiuni grave, dacă nu sunt tratate corespunzător. Din acest motiv, este necesară o atenție deosebită – cel puțin o dată pe lună ar trebui să trecem pragul specialistului. Însă, nu este suficient.

Românii descriu călcâiele crăpate cu expresia ”fata de la ţară” – dat fiind faptul că în unele satele româneşti încă se umblă desculţ sau cu şlapi din cauciuc. O altă expresie celebră este ”îi cântă greierii în călcâie” – dorind să se descrie cât de adânci sunt cutele în acea zonă.

"Călcâiele crapate pe lângă faptul că sunt o problemă estetică în sezonul cald, atunci când sunt expuse la soare, ele nefiind tratate corespunzător la timp, ele pot provoca dureri și anumite probleme mult mai grave", a spus Maria Ianoș, asistent medical, trainer și expert în pedichiură medicală.

Dacă te confrunți cu problema călcâielor crăpate, este indicat să mergi la medicul specialist dermatolog care, în urma unui consult, poate stabili cauza.

"Factorii externi sunt persoanele supraponderale, persoanele care poartă tocuri, persoanele care poartă doar un gen de încălțăminte, care poartă șosete sintetice, iar la plajă, nepurtând încălțăminte adecvată, pielea călcâielor poate fi afectată, ea se poate crăpa mult mai ușor", a mai spus asistentul medical.

O altă cauză a călcâielor crăpate este vârsta. Pe măsură ce îmbătrânim, pielea călcâielor devine mai uscată, îşi pierde din elasticitate, se îngroaşă şi se crapă.

"Factorii interni sunt strâns legați de sănătatea corpului uman și al sistemelor corpului uman – acestea sunt deficențe de vitamina A, B și E; deficențe de minerale și zinc omega3, psoriazisul poate provoca crăpăturile în talpă, diabetul, încărcarea tubului digestiv și alte afecțiuni ale sănătății corpului uman", a mai spus aceasta.

Îngrijirea călcâielor crăpate începe acasă. O serie de obiceiuri corecte pot contribui la refacerea pielii.

Pielea se va zdrențui. Ceea ce îți recomand acasă este acest tip de perie sau această piatră. Cum te vei curăța acasă? Din partea ta, din exterior în interior. De ce? Pentru că dacă tu te cureți în toate direcțiile, piele ți se zdrențuie și când începe să crească, o să simți ca și solzii de pește.

De asemenea, tot acasă, specialiștii recomandă zilnic o cremă emolientă. Și, din când în când, câte o mască, care poate fi făcută dintr-o banana amestecata cu putina miere de albine. Aceasta combinatie este un adevarat elixir pentru pielea crapata a picioarelor. Mierea este recunoscuta pentru proprietatile sale emoliente si antibacteriene. Mai mult, cercetatorii arata ca mierea poate ajuta la vindecarea, curatarea ranilor si la hidratarea pielii.

"Acum îți curăț tot stratul de piele moartă care s-a produs pe talpă și pe urmă o să facem peeling-ul Și astfel, călcâiele rămân foarte, foarte fine", mai spune Maria Ianoş.

La specialist e recomandat să venim o dată la 3-4 săptămâni.

"Am terminat curățarea tălpii și urmează peeling-ul. O să umezesc puțin tălpile. Acasă îți poți prepara un peeling cu cafea și ulei de măsline sau poți cumpăra unul din comerț".

Uleiul de masline, de cocos sau de susan are efecte benefice, mai ales daca il lasi sa actioneze toata noapte pe pielea calcaielor. In plus, uleiul de cocos este recunoscut pentru proprietatile sale antiinflamatorii si antimicrobiene, fiind indicat chiar și in cazul calcaielor crapate care sunt predispuse la sangerari sau infecții.