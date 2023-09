Drogurile, cea mai mare problemă a adolescenţilor de astăzi

Cătălin Țone, expert antidrog, ne dezvăluie principalele motive pentru care tinerii ajung să consume substanțe interizse, dar și contextele în care aceștia iau cel mai frecvent contact cu tentația.

Sursa foto: Freepik.com

Prevenirea consumului de droguri înseamnă informarea și conștientizarea oamenilor cu privire la efectele drogurilor și, pe de altă parte, formarea de abilități de a relaționa cu semenii, de a face față presiunii grupului, de a comunica, pentru că și aici ajungem la motivele pentru care copiii sau adolescenții încep să consume droguri.



"Trebuie o atentie deosebita si la petreceri, la petreceri care se organzieaza atat in locuintele a diferitilor, de vila, de case inchiriate in Bucuresti, trebuie sa avem atentia sporita pentru ca aceste case sunt vizate cu mare atentie de catre traficanti care incearca sa identifice tinerii cu vulnerabilitati si ulterior prin ei sau prin prezenta lor pentru a debuta prin consumul de droguri pentru a-si face noi clienti, isi pot mari marjea de castig.", a spus Cătălin Ţone.



Sunt părinți care probabil sunt mai distanți cu ceilalți părinți, dar să încercăm pe cât posibil, cel puțin părinții prietenilor apropiați, cel puțin părinții iubitei iubitului, să se comunice cu ei, să se discute, să se verifice dacă într-adevăr se duc acolo unde spun, cu cine se duce, unde se duce și așa cum spuneam, fiecare petrecere, fiecare ieșire, fiecare concert, fiecare festival trebuie tratat cu maximă responsabilitate, pentru că vedem destul de clar, se debutează în consumul de droguri, iar festivalurile, concertele și evenimentele muzicale sunt vizate nu numai de către traficanții români, sunt vizate și de traficanții care acționează în plan internațional.



La astfel de evenimente, există adesea o presiune socială de a se conforma sau de a se distra într-un anumit mod, ceea ce poate duce la consumul de droguri pentru a se potrivi cu grupul sau pentru a se simți parte din atmosfera generală. De asemenea, unii tineri cred că consumul de droguri la petreceri și festivaluri poate adăuga amintiri unice experienței lor.





Expertii spun ca sunt foarte mulți adolescenți care încep să consume dintr-o anumită suferință. Consumul de droguri este un mecanism prin care fac față problemelor pe care le au. Putem spune la modul superficial că ei încep să consume din curiozitate sau la presiunea grupului. Adevăratele motivații pot fi însă mult mai adânci. Vorbim de niște traume psihologice, niște frustrări, de nevoi care nu au fost îndeplinite de când erau mai mici.



"Tinerea sub tensiune, supararile care tine si interiorizarea vis a vis de cearta si divortul parintilor, nu stiu, evenimentele negative din viata adolescentilor, decesul cuiva , de aceea exista si psiholog si ei incearca sa repare niste chestiuni negativecare il fac pe tanaarul respectiv sa se duca intr-o zona unde obtine pozitiv, iar aceste picaturi de dopamina le obtin din exterior, iar el atunci se duce catre zona de anturaj si debuteaza coinsumul de droguri. Trebuie sa tinem cont de tendinta tinerilor pentru senzatii tari, sunt acele picaturi de dopamina TAIE dopamina pe care fiecare om si in special adolescent, trebuie sa le obtina in viata, practic este o chestie fireasca. Noi trebuie sa ne gandim ca adolescentul nostru sa primeasca toate aceste lcururi.", a spus expertul antidrog.