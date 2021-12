Cum i s-a propus lui Ion Caramitru să candideze la preşedinţie. "Urmau să se folosească de persoana mea"

17 decembrie 1989. A început la Timișoara. Apoi în toată țara. După cinci zile de măcel, în 22 decembrie 1989, regimul Ceaușescu a căzut. A fost singura revoluție transmisă în direct, cu părți întunecate și mistere rămase și acum, după 32 de ani, neelucidate. S-a vorbit, ani în șir, de o revoluție regizată. Cu scriitori, actori si regizori de prim rang. Sergiu Nicolaescu a plecat la ceruri ducând cu el un scenariu pe care nu l-a dezvăluit niciodată. Nu există mărturia lui în niciun dosar al evenimentelor de atunci.

În schimb, avem mărturia lui Ion Caramitru. Ea rămâne consemnată, pentru istorie, în dosarul Revoluției. Declarația lui Caramitru este parte din istorie, ea devoalează momente trăite cu intensitatea unuia dintre cele mai importante roluri din viața sa. Rolul unui martor direct la momente-cheie în care puterea a fost preluată în 22 decembrie 1989, la București, de Ion Iliescu.

Fragmente din declarația de martor a lui Ion Caramitru data în fața procurorilor

"Aveam doi copii, iar soția era însarcinată cu al treilea și cu adevărat gestul meu era temerar. Nu am ezitat însă și am plecat la scurt timp de acasă echipat într-o ținută sport.....Nu îmi pot explica de ce ne-am hotărât să mergem către televiziune, mă gîndesc că poate reprezenta mijlocul prin care putem transmite maselor un anume mesaj, poate și pentru faptul că prin televiziune se anunțase moartea generalului Milea. A fost o măsură spontană"

"Intrarea era liberă, nepăzită, cunoșteam bine imobilul și am ajuns în studioul 4, situat la nivelul 1. …. Între cei prezenți, care erau foarte mulți, l-am observat pe Dinescu cu care nu aveam o relație de amiciție, dar pe care îl cunoșteam. Am format amândoi un grup separat și l-am rugat să scrie o declarație pentru a fi citită la televiziune. Arăt un lucru foarte important, că în acele momente și cele prealabile ni s-a spus că studioul nu funcționează, camerele nefiind în uz, iar transmisia nu este posibilă. Acest lucru s-a dovedit neadevărat întrucât în perioada următoare, practic un an mai târziu, cu ocazia comemorării evenimentelor am văzut imagini care arătau în mod evident că noi am fost filmați încă din momentul sosirii în studioul 4. Am redat acest episod întrucât m-am gândit la posibilele duplicități pentru că, în fond, se dorea identificarea și cunoașterea participanților în cazul în care revoluția ar fi fost înăbușită".

"Mie mi-a revenit sarcina organizării culturii și tineretului. Ion Iliescu a propus ca Sergiu Nicolaescu să răspundă de forțele armate, lucru care a produs o reacție negativă din partea noastră, astfel încât s-a renunțat. …. Nu am rămas mult în clădirea CC, pentru că eu am petrecut cea mai mare parte a timpului la televiziune, unde m-am și întors. Am remarcat aici o pleiadă de foști nomenclaturiști care intrau în instituție și încercau să ia cuvântul la TVR. Unora chiar le-am interzis acest lucru, mă refer la Cornel Burtică și la Dumitru Popescu Dumnezeu. Un timp i s-a interzis luarea cuvântului chiar patriarhului Teoctist însă acesta, în final, a putut vorbi…Am plecat seara târziu de la CC spre domiciliul meu și în zilele următoare, 23 și 24 decembrie 1989, am rămas acasă."

"În dimineața zilei de 25.12.1989, am constatat că deși fusesem cuprins în acel CFSN și primisem sarcini pe linie de cultură și tineret, nimeni nu m-a căutat, astfel încât aspectul devenea bizar. În oraș continuau tragerile și impresia era că forțe potrivnice organizează sau continuă acțiunea de contralovitură. …Ne-am informat și am aflat că Ion Iliescu și alți factori ai puterii noi se află la MApN, motiv pentru care eu și Dinescu am hotărât să ne deplasăm acolo. Am fost preluați și conduși într-o încăpere în care se aflau Ion Iliescu, Petre Roman, Dumitru Mazilu, generalul Stănculescu, generalul Militaru, cred că și alte persoane".

"Am remarcat că după scena legării mâinilor cuplului Ceaușescu, apar imagini privind rafale de armă în care gloanțele dislocă pământul dar cele două corpuri sunt deja căzute. Părea că ceva nu se leagă deoarece lipsea momentul execuției în sine, astfel încât am avut un moment de îndoială asupra veridicității execuției. CELELALTE IMAGINI FOCUSATE PE CADAVRE ADUCEAU ÎN PRIM PLAN CHIPURILE ACESTORA ȘI SE OBSERVA CĂ TOTUȘI ERAU DECEDAȚI. Colonelul Baiu ne-a declarat că sincopa pe care o observasem se datorează rapidității cu care au fost executați cei doi înainte ca el să înceapă filmarea în exteriorul sălii în care avusese loc judecata, astfel încât rafalele de armă automată erau doar pe o repetare regizată a execuției"

"Eu am făcut parte din Biroul Executiv al CFSN în care eram 11 persoane, adică Ion Iliescu, Petre Roman, Silviu Brucan, Cazimir Ionescu și alte persoane. Eu eram singurul care nu eram fost membru de partid comunist...Ni s-a spus că urmează a fi luată o hotărâre importantă și Iliescu i-a dat cuvântul lui Silviu Brucan. Acesta a avut un discurs politic prin care ne-a adus la cunoștință că este momentul transformării FSN în partid politic. Eu am replicat că nu este normal acest lucru întrucât se folosește capitalul de încredere câștigat în timpul evenimentelor tragice pentru crearea unui partid politic ce va participa la următoarele alegeri. ...Brucan se erija în ideologul acestui nou partid și îmi amintesc că s-a referit la cei care au preluat puterea, metaforic, ca fiind SPUMA DE PE VAL. Mai afirma că va fi UN URLET DE FIARĂ ÎNJUGHIATĂ DIN PARTEA OPOZIȚIEI dar noi vom aduce observatori străini la alegeri și le închidem gura. Avem nevoie însă de un lider credibil, cunoscut, curat, care să înscrie partidul și să conducă și acesta nu poate fi decât domnul Caramitru.

Mi s-a propus chiar să candidez la funcția de președinte. Am fost profund uimit de această propunere, pe care am declinat-o imediat, am înțeles că urmau să se folosească de persoana mea doar pentru rolul de imagine pe care o reprezentam și în acel moment am replicat că dacă acest lucru s-ar materializa, primii care ar trebui să plece din structurile puterii ar fi chiar cei prezenți. Am spus și în stenograma de la Comisia Senatorială și reiterez astăzi că primul element dezastruos a fost infiltrarea în structurile puterii a unor oameni din eșalonul doi. Oameni care au condus elemente ale instituțiilor cum sunt MAPN, MI, Sri...Am dezavuat încă de la început inițiativa președintelui Iliescu de a se acorda certificate de revoluționar participanților la ceea ce a însemnat o mișcare atât de largă a întregului popor. Modul în care a fost concepută această lege a deschis larg porțile unor impostori...."

"Revin la momentul din 20.01.1990, când am fost convocați membrii Biroului Executiv și arăt că urmare a discuțiilor purtate atunci, am decis întreruperea oricăror activități. A fost ultima mea participare în cadrul CPUN"

Mărturia lui Ion Caramitru este dovada Revoluției furate, durerea unui om ce a crezut într-un ideal care atârnă și azi în dilema lui Hamlet….A fi sau a nu fi….

