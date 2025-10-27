Autovehicule românești, în atenția lumii la Bruxelles: microbuzele produse la Câmpina au impresionat giganții industriei mondiale

Vehiculele realizate la noi în țară au atras atenția prin tehnologie și eficiență. Foto: Antena 3 CNN

România a fost prezentă luna aceasta la Bruxelles printre giganții industriei mondiale de transport public. La cel mai mare târg dedicat autobuzelor și autocarelor din lume, un producător de microbuze electrice din Câmpina a demonstrat că performanța, inovația și seriozitatea pot plasa o companie românească pe aceeași scenă cu liderii globali ai mobilității.

Vehiculele realizate la noi în țară au atras atenția prin tehnologie și eficiență, iar jurnaliștii străini spun că răspund perfect cerințelor de pe piața europeană.

La cea mai mare ediție Busworld Europe de până acum, cu peste 550 de expozanți din 40 de țări, România a fost reprezentată de o companie care produce microbuze la Câmpina. Pornită ca o afacere de familie în 2007, aceasta a devenit, în ultimii ani, un nume respectat în industria europeană. Aproximativ 300 de mașini ies din porțile fabricii în fiecare an, iar 95% sunt vândute în străinătate.

Microbuzele deservesc totodată și transportul local, dar și transportul elevilor în multe localități din România. În halele expoziționale de la Bruxelles, producătorul român a prezentat noile sale modele electrice, dezvoltate pe platforme Ford și Mercedes-Benz: o versiune pentru transport școlar, cu 16+1 locuri, și o versiune urbană de 7 metri, ambele cu accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Microbuzele sunt proiectate pentru eficiență, nu pentru lux, iar filosofia lor este simplă: transport accesibil, fiabil și sustenabil.

Presa internațională de specialitate a remarcat prezența românească, subliniind că vehiculele produse la Câmpina răspund perfect cerințelor actuale de mobilitate verde. Cu exporturi masive către Franța, Spania și Israel, producătorul își consolidează poziția pe piața externă.