Intelligent Money Academy. Soluții de ieșire din criză pentru micile afaceri

Intelligent Money Academy, eveniment Antena 3 CNN dezvoltat în parteneriat cu IMM România. Foto: Antena 3 CNN

Formarea profesională pe bani europeni, sprijinul prin asociere pentru firmele mici și o imagine online construită cu atenție sunt câteva dintre soluțiile de ieșire din criză prezentate la Suceava, la Intelligent Money Academy, proiectul Antena 3 CNN dezvoltat în parteneriat cu IMM România. Aproximativ 200 de antreprenori au participat la eveniment, în căutarea unor răspunsuri concrete.

La workshopul dedicat sectorului HoReCa, mesajul a fost cât se poate de clar: fără stabilitate și fără un partener de dialog, micile afaceri trebuie să își construiască singure plasa de siguranță.

Stabilitatea și dialogul sunt exact ceea ce le lipsește acum antreprenorilor, iar efectele acestei incertitudini se resimt și în rândul celor care abia visează să devină antreprenori.

„Transmitem mesajul că suntem o țară neguvernată și, de fapt, asta suntem. Ce să înțeleagă un tânăr care visează acum, care are o viziune, un vis și își spune că vrea să devină antreprenor, pentru că își dorește să fie propriul stăpân, dacă vede că, într-o perioadă atât de lungă, nu avem stabilitate și nu avem dialog?

Patronatele au puterea și capacitatea de a oferi sprijin. Drept urmare, Patronatul IMM Suceava a trecut de la declarații de tipul «vom face, vom fi» la lucruri concrete. Spuneați dumneavoastră că nu avem un consultant fiscal sau juridic. Un mic întreprinzător, care poate are unul sau doi salariați, nu își permite întotdeauna un astfel de specialist și trebuie să caute soluții. De aceea, am venit cu programe de formare profesională pentru diverse meserii și am atras studenți care fac voluntariat în cadrul patronatelor noastre. Astfel, am contribuit și la consolidarea imaginii acestora”, a explicat Liliana Agheorghicesei, președintele Patronatelor IMM Suceava.

Pentru restaurante, pensiuni și hoteluri, o altă soluție ține de imaginea online. Mulți oameni își aleg destinațiile și locurile pe care le vizitează după ce caută informații pe TikTok și pe alte rețele sociale, iar părerile celor care au fost deja acolo pot cântări decisiv. În plus, conținutul publicat online rămâne accesibil și în timp.

„Este foarte important, mai ales pentru voi, tinerii, să înțelegeți că ceea ce comunicați despre voi vă poate afecta. De aceea, cred că trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că aceste conținuturi rămân.

Pe YouTube se întâmplă foarte multe lucruri și, vorbesc și din experiența mea, de multe ori, când călătoresc în străinătate și ajung într-un loc, caut pe TikTok și pe rețelele sociale locuri pe care să le explorez. Este importantă părerea oamenilor.

În același timp, toate aceste lucruri evoluează odată cu noi și ne obligă să ne adaptăm, fie că vrem, fie că nu vrem. Facem parte dintr-o societate imprevizibilă, care se schimbă cu viteza luminii și care ne pune, de multe ori, în fața faptului împlinit. Trebuie să ne oprim puțin, să analizăm lucrurile și să păstrăm ceea ce ne ajută să mergem mai departe.

Așadar, folosim rețelele sociale, dar cred că trebuie să le folosim cu inteligența noastră”, a afirmat Diana Vasilescu, inițiator și coordonator al programului My Way.

Pentru tinerii care vor să intre în lumea afacerilor, recomandarea a fost să facă primul pas și să nu aștepte oportunitățile să apară de la sine: să contacteze companiile în care și-ar dori să lucreze și oamenii pe care îi admiră.

Concluzia întâlnirii: atunci când predictibilitatea nu vine de sus, ieșirea din criză se construiește de jos, prin formare profesională, asociere și inițiativă.