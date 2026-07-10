O mașină electrică a mers 1.600 km din Anglia până în Scoţia folosind doar energie solară. Cât a durat călătoria

O mașină electrică a mers 1.600 km din Anglia până în Scoţia folosind doar energie solară. Sursa foto: Captură video

O mașină electrică a parcurs peste 1.600 de kilometri, din extremitatea sud-vestică a Angliei până în nordul Scoției, folosind exclusiv energie solară. Drumul a durat cinci zile.

Călătoria a durat cinci zile și a fost concepută pentru a demonstra cum vehiculele electrice, panourile solare, sistemele de stocare a energiei și tehnologia de încărcare inteligentă pot fi combinate pentru deplasări pe distanțe lungi, fără a se apela la energia din rețea.

Vehiculul a fost încărcat de nouă ori pe parcursul traseului, fie direct la instalații solare, fie din baterii portabile cu litiu-ion, încărcate în prealabil tot cu energie solară.

Tot mai multe maşini electrice înmatriculate în România

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut, în România, cu 0,3%, în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu anul 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% (BEV) au înregistrat un salt de 76,6% şi o cotă în total piaţă de 8,5%, reiese din datele publicate, luni, de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Autoturismele echipate cu motoare mild-hybrid consemnează o creştere de 29,7% şi ajung la o pondere de 24% din totalul pieţei de autoturisme. "Este de menţionat că, din totalul motorizărilor mild-hybrid, 79% sunt motorizări pe benzină, în timp ce 10% sunt motorizări pe GPL şi 11% sunt motorizări pe motorină", notează APIA.

Pe de altă parte, autoturismele "electrificate", respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV şi PHEV), precum şi cele mild-hybrid şi full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) deţin, în luna iunie a anului 2026, o cotă de piaţă de 64%, fiind cel mai important segment de pe piaţa românească, care depăşeşte cota deţinută de motorizările pe benzină şi motorină.

De asemenea, în perioada analizată, autoturismele full electrice deţin o cotă de 9,4%, în creştere de la 3,7%, iar autoturismele plug-in hybrid o cotă de piaţă de 9,6%, faţă de iunie 2025, când reprezentau 6,7%.

La nivelul anului 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y - cu 793 de unităţi şi o creştere de 378%, Tesla Model 3 (cu 648 de unităţi) şi BYD Dolphin Surf (457 de unităţi).