Olimpicii Alexandriei, în vizită la universitățile din Timișoara. Lecții de inovație și cercetare

Tinerii olimpici au descoperit diversitatea domeniilor de studiu din Timișoara, un oraș universitar cu tradiție și inovație. Foto: Antena 3 CNN

Timișoara a fost una dintre opririle importante din traseul educativ al programului Clubul Olimpicilor Alexandria – România Inteligentă, organizat de Primăria Municipiului Alexandria în parteneriat cu Antena 3 CNN. Programul educativ s-a desfășurat la Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, acolo unde elevii au fost primiți în Aula Magna, au vizitat campusul universitar, stația de biogaz, laboratorul XR Lab și platforma interdisciplinară de cercetare.

Prin aceste experiențe, tinerii olimpici au descoperit diversitatea domeniilor de studiu din Timișoara, un oraș universitar cu tradiție și inovație, și au înțeles, în același timp, mai bine ce înseamnă parcursul academic și cercetarea aplicată.

Programul Clubul Olimpicilor Alexandria – România Inteligentă se desfășoară în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie, cu un traseu care include opriri în marile centre universitare din vestul țării.

„Mă aflu aici alături de olimpicii naționali. Este o oportunitate de neratat, mai ales că te conectează cu tehnologia nouă din mai multe centre universitare”, a spus unul dintre elevi.

„Sunt foarte bucuroasă să particip la această poveste a lor. Au muncit foarte mult, aceasta este o răsplată a muncii lor. Ei sunt foarte încântați, sunt ca niște bureței care absorb absolut toate informațiile și, în acest fel, reușesc să se simtă recompensați și motivați să participe în continuare la concursuri și la olimpiade, astfel încât să fie pe podium de fiecare dată”, a declarat Monica Coman, directorul Școlii „Mihai Viteazul” din Alexandria.