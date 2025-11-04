Peste 600 de participanți din 15 țări, la Congresul Studenților în Medicină de la Craiova

Congresul Internațional al Studenților în Medicină din Craiova este unul dintre cele mai importante evenimente științifice dedicate studenților și rezidenților din domeniul medical. Foto: Antena 3 CNN

Peste 600 de participanți din 15 țări au prezentat la Craiova cele mai noi cercetări în medicină, inovație și sănătate publică.

În premieră, Congresul Internațional al Studenților în Medicină din Craiova a inclus o nouă secțiune științifică – Longevity and Healthy Ageing Science. Aceasta a fost realizată în parteneriat cu Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și a adus în prim-plan cercetările privind prelungirea vieții sănătoase și prevenirea bolilor asociate îmbătrânirii.

Congresul Internațional al Studenților în Medicină din Craiova este unul dintre cele mai importante evenimente științifice dedicate studenților și rezidenților din domeniul medical. Cu peste 600 de participanți din țară și din străinătate, congresul reprezintă un veritabil hub al inovației, cercetării și colaborării academice.

Anul acesta, competiția științifică din cadrul congresului a adus o noutate importantă: introducerea secțiunii Longevitate, în cadrul căreia studenții și rezidenții au participat cu lucrări originale de cercetare.

„Domeniul longevității reprezintă o direcție strategică pentru Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, iar prin programele noastre susținem activ cercetătorii români care s-au dedicat studiului longevității. Așadar, am provocat studenții la medicină și tinerii medici să propună studii de caz și cercetări legate de medicina longevității”, a explicat un reprezentant al Fundației.

Premiile acestei secțiuni au fost oferite de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un partener dedicat sprijinirii tinerelor generații de cercetători.

Premiul „Student” i-a revenit lui Mihai Bogdan Combei pentru lucrarea “Longevity and Early Detection: Integrating Epigenetic Testing in Preventing Prostate Cancer Medicine”, un concept integrat de screening și diagnostic timpuriu în cancerul de prostată, cu potențial de aplicare în rețelele medicale publice și private.

Premiul „Rezident” a fost câștigat de Irina Burlacu pentru studiul “Depresia post-accident vascular cerebral”, o afecțiune frecventă, dar adesea subdiagnosticată.

„Mă bucur foarte mult că am luat parte la acest congres și mă bucur mult și pentru premiu”, a declarat Mihai Bogdan Combei.

„E o mare încurajare pentru mine acum, la început de drum. Eu sunt medic rezident și doctorandă aici, la Universitatea de Medicină din Craiova, și s-a potrivit foarte frumos tema mea de doctorat, în zona depresiei post-AVC, cu studiile de longevitate”, a spus și Irina Burlacu.

Prin aceste inițiative, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României consolidează poziția Craiovei ca un pol de excelență academică în cercetarea medicală. Totodată, în cadrul evenimentului a fost anunțat și primul Congres Internațional de Longevitate din România, care va avea loc la București, pe 11 noiembrie 2025.