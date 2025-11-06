România, pe primul loc în Europa la obezitate infantilă. Campania „Ora fără diabet” îi învață pe copii cum să prevină boala

Inițiativa este realizată de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Societatea Română de Diabet și Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B. Foto: Antena 3 CNN

România este pe primul loc în Europa la obezitate infantilă, iar numărul copiilor diagnosticați cu diabet de tip II este în creștere. În prezent, sunt peste 1,5 milioane de români care suferă de diabet.

Proiectul „Ora fără diabet – parteneriat pentru un viitor sănătos” continuă să îi învețe pe copii cât de important este un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație sănătoasă, mișcare și odihnă departe de ecrane.

Cea de-a doua zi a proiectului s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 1 din Tunari, unde elevii au participat la ateliere de nutriție și activități sportive interactive. Inițiativa este realizată de Antena 3 CNN, în parteneriat cu Societatea Română de Diabet și Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B.

„Ora fără diabet”, care a debutat cu modulul dedicat nutriției. Acesta s-a transformat într-un joc interactiv, asemănător unui cooking show, în care elevii, împărțiți în trei echipe, au avut misiunea de a crea o farfurie sănătoasă, folosind o varietate de alimente și ingrediente.

„Este o bucurie și o onoare să ne aflăm în cadrul campaniei Ora fără diabet – parteneriat pentru un viitor sănătos, un proiect național. Această inițiativă reprezintă mai mult decât o campanie de informare și conștientizare, este un angajament comun pentru sănătatea oamenilor, pentru prevenție și pentru educație medicală continuă”, a declarat Coca Codreanu, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Tunari.

Mișcarea joacă un rol esențial în menținerea sănătății, iar în prima activitate a modulului sportiv, elevii s-au întrecut pe biciclete staționare personalizate, combinând energie, distracție și spirit de competiție.

Din cauza sedentarismului și a obezității, cazurile de diabet în rândul copiilor sunt în creștere. Dispozitivele electronice pot fi o mare piedică în adoptarea unui stil de viață sănătos. De aceea, copiii au participat la un experiment prin care au observat singuri ce se întâmplă atunci când stau pe telefon înainte de culcare.

„Un alt pilon pe care ne propunem să îl accentuăm, de ce nu, în viitorul apropiat, este cel al educației, pe care l-am dezvoltat împreună cu dumneavoastră, la Antena 3 CNN. Educația este primordială atunci când vorbim despre informare, conștientizare și prevenție. Workshop-urile pe care le-am început în școlile din Ilfov, în orașul Pantelimon, în rândul elevilor claselor gimnaziale, sunt foarte importante. Inițial, pentru copii par un fel de joc și joacă, dar de la vârste fragede, prin astfel de ateliere, copiii pot învăța și pot deprinde gesturi și obiceiuri sănătoase”, a concluzionat Mirabela Dumitrache, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Ilfov.

Prima acțiune a campaniei „Ora fără diabet” a fost inițiată în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov.