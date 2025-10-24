România, țara proiectelor care nu se mai termină. Constructorii: „Suntem tratați ca hoți”

Constructorii se confruntă cu reglementări contradictorii și cu o presiune tot mai mare din partea instituțiilor de control. sursa foto: Getty

În România, unele proiecte de apă și canalizare sunt întârziate chiar și cu 10 ani, iar costurile pot să ajungă să se dubleze din cauza birocrației și a lipsei de asumare. În timp ce comunitățile locale așteaptă infrastructura de bază, constructorii se confruntă cu reglementări contradictorii și cu o presiune tot mai mare din partea instituțiilor de control.

Specialiștii prezenți la conferința națională „Viață, sănătate, responsabilitate - De la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea folosirii apei în România”, organizată de Antena 3 CNN, au atras atenția că progresul nu se poate face fără reguli clare și colaborare reală între autorități și firmele din teren.

Marian Varvariche, directorul tehnic al unei companii de lucrări în infrastructură: Reglementare și asumare, reglementare legislativă. Trebuie să ne asumăm costurile tuturor lucrurilor ăstora pe care vrem să le facem; nu doar costurile lucrărilor, ci costurile, în general, pentru societate. Pentru că în momentul în care avem o nevoie, nevoia identificată cerere va fi și ofertă, ofertă din toate punctele de vedere. Spuneam că nu avem operatori sau nu avem companii care să construiască. Dar dacă există o cerere reală evaluată corect, atunci cu siguranță pe termen lung vom ajunge să putem avea o chestie concretă, să nu ne mai lovim de toate problemele de care noi ne lovim în momentul de față.

Suntem sătui de birocrație. Asta înseamnă o schimbare de mentalitate, înseamnă ca noi să nu mai arătăm cu degetul și toți operatorii sau toți constructorii să fie văzuți ca și niște hoți, efectiv, pentru că așa suntem tratați, la nivel de consultanță sau la nivel de organe de control ori la nivel de oameni care ar trebui să supervizeze ceea ce se întâmplă în teren și cumva să facem echipă, pentru că cu toții trebuie să dezvoltăm țara asta.