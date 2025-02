Achizițiile imobiliare rămân cele mai sigure investiții în următorii ani

Aproximativ 15% dintre români închiriază, în timp ce aproape 70% dețin locuința în care trăiesc. Foto: Getty Images

O nouă ediție a emisiunii Safe Income, moderată de Andrei Perianu, a adus în prim-plan un subiect de mare interes pentru români: investițiile în imobiliare. Alături de el, Gabriel Blăniță, Associate Director Colliers, a analizat situația actuală a pieței rezidențiale din România și factorii care influențează evoluția prețurilor locuințelor.

Românii, printre cei mai mari proprietari din Europa

„În România, rezidențialul are o afinitate culturală foarte mare, pentru că, istoric, am avut o rată ridicată de proprietari de locuințe. Chiar dacă procentul a mai scăzut, în orașele mari există o diferență mai mare: aproximativ 15% dintre români închiriază, în timp ce aproape 70% dețin locuința în care trăiesc. Acest aspect a fost influențat de faptul că, în ultimii 35 de ani, plata unei rate la bancă a fost adesea mai avantajoasă decât plata unei chirii. În plus, în ultimele două decenii, am observat o apreciere constantă a prețurilor locuințelor, ceea ce i-a determinat pe mulți să vadă achiziția unei locuințe ca pe o investiție sigură”, explică Gabriel Blăniță.

Va continua creșterea prețurilor?

Întrebarea care îi preocupă pe toți investitorii și cumpărătorii de locuințe este dacă această tendință ascendentă a prețurilor va continua.

„Din păcate, nu avem un glob de cristal ca să prezicem viitorul, însă, dacă ne uităm la evoluția prețurilor în timp, vedem o legătură directă cu creșterea salariilor și numărul locurilor de muncă. Cea mai importantă sursă de finanțare pentru achiziția unei locuințe rămâne venitul salarial. Cu cât veniturile cresc și numărul locurilor de muncă este mai mare, vom vedea și o apreciere a prețului locuințelor”, explică specialistul.

Există însă și momente în care această dinamică se inversează.

„Am avut două perioade recente în care prețurile au stagnat sau chiar au scăzut. Prima a fost în 2020, în pandemie, când economia s-a blocat și, timp de trei luni, panica generală a dus la o scădere a prețurilor. Al doilea moment a fost între 2009 și 2013, după criza din 2008, când economia a pierdut locuri de muncă, salariile nu mai creșteau, iar piața rezidențială a înregistrat scăderi semnificative”, adaugă Gabriel Blăniță.

Așadar, investițiile imobiliare rămân un domeniu de interes major pentru români, iar tendințele viitoare vor depinde în mare măsură de evoluția economică, salarii și stabilitatea pieței muncii. În ciuda unor perioade de incertitudine, deținerea unei locuințe rămâne una dintre cele mai populare și sigure forme de investiție în România.