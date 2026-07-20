Burnout-ul de vacanță, fenomenul care afectează tot mai mulți oameni. Cum îl poți evita

Pregătirea concediului ar trebui să înceapă încă din ultima săptămână de lucru. Foto: Getty Images

Vacanța ar trebui să fie perioada în care ne refacem energia și ne deconectăm de la stresul cotidian. În realitate, tot mai mulți oameni ajung să se simtă epuizați chiar înainte de concediu sau se întorc acasă mai obosiți decât au plecat. Fenomenul este cunoscut sub numele de „burnout de vacanță”, iar psihologul Gabriela Maalouf a explicat, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, de ce apare și cum poate fi prevenit.

„Uneori ajungem epuizați la destinație și ne întoarcem epuizați de la destinație. O să spun lucruri pe care oamenii le cunosc deja, dar, din păcate, nu le pun în aplicare. Știm ce avem de făcut, însă nu știm cum să facem aceste lucruri”, a explicat psihologul.

Potrivit acesteia, pregătirea concediului ar trebui să înceapă încă din ultima săptămână de lucru.

„Dacă, în lunea ultimei săptămâni înainte de concediu, ne spunem că vrem să ne organizăm astfel încât plecarea să nu mai arate ca altădată, termin munca, fug acasă, îmi fac bagajele în grabă și plec în aceeași seară sau a doua zi dimineață, deja schimbăm perspectiva”, spune Gabriela Maalouf.

Psihologul consideră că una dintre cele mai mari greșeli este transformarea vacanței într-o competiție.

„Cred că oamenii vor să facă performanță și la muncă, și în vacanță. De aceea apare burnout-ul. Vrem să ne punem cele mai frumoase lucruri ca să facem cele mai frumoase fotografii, vrem să ne relaxăm, dar și să bifăm absolut tot. Avem impresia că partenerul se va transforma în Făt-Frumos sau Ileana Cosânzeana, iar copiii, care până atunci au avut nevoie permanent de atenția noastră, vor deveni brusc relaxați și odihniți. Realitatea este cu totul alta”, a explicat ea.

Prima zi de concediu ar trebui să fie dedicată adaptării

Gabriela Maalouf recomandă ca prima zi petrecută la destinație să nu fie încărcată cu vizite și activități.

„Le recomand tuturor să stea împreună la masă și să își facă un plan. Prima zi ar trebui să fie una de adaptare și de relaxare. Să nu ajungem la destinație și, în aceeași zi, să vrem să bifăm cel mai important obiectiv turistic. Suntem deja obosiți și nu facem decât să ne epuizăm și mai mult. Nu cunoaștem locul, cheltuim mai mulți bani, apare un nou stres, iar din a doua zi lucrurile încep să se complice. Burnout-ul de vacanță poate apărea înainte, în timpul și chiar după concediu”, a explicat psihologul.

Dacă planul nu a fost făcut înainte de plecare, acesta poate fi stabilit chiar în prima zi, într-un ritm relaxat.

Cât ar trebui să dureze concediul ideal

Întrebată câte zile sunt necesare pentru ca organismul și psihicul să beneficieze cu adevărat de efectele concediului, Gabriela Maalouf spune că șapte zile petrecute efectiv la destinație reprezintă o variantă echilibrată.

„Eu recomand șapte zile, fără să luăm în calcul zilele de călătorie. Astfel avem o zi pentru adaptare și relaxare, câteva zile în care putem face ceea ce ne-am propus, cu așteptări realiste, iar apoi încă o zi înainte de plecare în care să încetinim ritmul, ca să nu ajungem acasă epuizați. Dacă ne permitem să mai stăm una sau două zile acasă înainte de a reveni la serviciu, este ideal. Iar dacă avem copii, este bine să ne facem timp și pentru câteva zile petrecute doar în cuplu”, a precizat psihologul.

Vacanțe mai scurte, dar mai dese

Specialistul consideră că este mai sănătos să avem mai multe concedii scurte pe parcursul anului decât să punem toată presiunea pe o singură vacanță de vară.

„Cred că este ideal, dacă ne permitem, să plecăm mai des și pentru perioade mai scurte. Atunci așteptările nu mai sunt atât de mari. Când aștepți un an întreg acea vacanță, chiar dacă durează două sau trei săptămâni, tot ajungi să o transformi într-o performanță. Iar performanța vine cu presiune, tensiune și cu lucruri care ne obosesc mai degrabă decât ne relaxează”, a explicat Gabriela Maalouf.

Ce rămâne, de fapt, după o vacanță

Întrebată care este cel mai mare beneficiu al concediului asupra sănătății noastre, psihologul spune că răspunsul nu ține de numărul obiectivelor vizitate, ci de experiențele trăite alături de cei dragi.

„Cred că cea mai importantă componentă a vacanței, indiferent dacă avem copii sau nu, este reprezentată de amintiri. Ar trebui să plecăm în concediu cu gândul că vrem să construim relații mai bune și să creăm amintiri pe care să le păstrăm în suflet. Pentru că, la final, asta rămâne: nu ce am bifat în vacanță, ci felul în care ne-am simțit”, a concluzionat Gabriela Maalouf.