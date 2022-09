S-a deschis cel mai modern complex pentru seniori din România, Snagov

"Este cel mai mare complex de seniori din România în acest moment. Se desfășoară pe o suprafață de 5 hectare.

Totodată, avem şi un parc de 20.000 m², cu lac artificial. În interiorul complexului găsim rezidenţă pe termen scurt pentru persoanele care vin la recuperarea medicală în urma unor afecţiuni medicale. Avem şi rezidenţă permanentă, fie a persoanelor independente sau a celor cu dependenţă crescută.

Există un etaj special amenajat pentru persoanele cu Alzheimer şi boli de memorie. Mai mult decât atât, avem şi o curte special amenajată. La interior, noi ne-am dorit să avem un concept nou. Este vorba despre un concept no step, fără nicio treaptă în circuitul de deplasare a rezidentului, astfel încât acesta să nu aibă probleme de mobilitate.

Găsim unul dintre cele mai frumoase restaurante din România. Mâncarea este gătită în fiecare zi, 7 zile din 7. Găsim o clinică de recuperare medicală cu aquaterapie şi reeducare neuromotorie. Găsim şi o sală de kinetoterapie foarte bine pregătită, salină, capelă, stomatologie, coafor, chiar şi o cafenea superbă.

Seniorii dintr-un complex rezidenţial pot primi vizite de la aparţinători

Seniorii cazați aici pot primi și vizite. Noi ne-am dorit foarte mult ca aparținătorii să rezerve o masă la restaurant și să vină și să ia cina cu seniorii lor în fiecare weekend.

În ceea ce priveşte cazarea, noi avem două opțiuni de cazare. În single sau în cameră dublă. Camerele pot fi clasice, standard, cu o dimensiune foarte generoasă, dar avem și camere premium sau apartamente pregătite pentru rezidenții noștri, dacă aceştia doresc să stea cu familia.

La fel şi camerele sunt dotate în același concept de no step. Nu avem cădițe de baia, avem totul pregătit și proiectat de la zero. Am proiectat acest loc de la zero în acest concept, astfel încât să avem grijă de rezidenții noștri.

Complexul este proiectat astfel încât să te poţi descurca singur, oriunde în cameră sau în toaletă. Toate paturile sunt paturi medicale, saltele antiescare cu 4 motoare. Aceste paturi au capacitatea de a se ridica și de a ne permite nouă să lucrăm cu kinetoterapeutul la pat, acolo unde este cazul.

Cât costă o cameră într-un complex rezidenţial pentru seniori

Tarifele noastre încep de la 8.000 de lei pentru un loc în cameră dublă, însă sunt foarte multe lucruri incluse în acest pachet, precum cazare, trei mese pe zi cu gustări aferente. Mai sunt incluse şi analizele medicale, avem consultații de specialitate, de la cardiologie la alte specializări.

Avem chinetoterapie, avem fizioterapie inclusă în pachet, avem aquaterapie, avem activități ocupaționale.

Am construit un pachet astfel încât să ne asigurăm că rezidentul nostru este vivace și se bucură de tot ce am construit acolo. Cred că cel mai bine ar trebui ca aparținătorii să să verifice web site-ul nostru, să vadă toate detaliile pachetelor pe care noi le-am pregătit.

Totodată, trebuie să luăm în considerare două mari beneficii ale acestui complex. Suntem în liziera pădurii Snagov. Avem un parc artificial cret pentru rezidenţii noştri. Pe de altă parte, suntem la 15 minute de autostrada de nord a Bucureştiului.