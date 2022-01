Exerciții și sfaturi pentru o gândire mai optimistă în 2022. Psihoterapeut: ”Acest exercițiu simplu te pune să te gândești la resursele tale”

”Acum, după ce am depășit această etapă sau încă suntem în etapa de tzunami, în care punctul central a fost moartea, am să te invit să facem un mic exercițiu care nu face altceva decât să ne ajute la conștientizare.

Te-aș invita să te ridici și imaginează-ți în fața ta o linie care se desfășoară. Te-aș invita să îmi răspunzi la întrebarea ”Cât vrei să trăiești?”. Până la ce vârstă? (...) Aici este punctul 0 și avem în față cei 80 de ani. Te-aș invita să te poziționezi fizic la vârsta pe care o ai acum. Ne întoarcem și te-aș invita să te gândești cum a fost viața ta până acum, cum ai trăit-o. Care a fost emoția de bază, ești mulțumită, îți privești acest traseu cu mulțumire, cu încântare? Acum ne întoarcem spre cei 80 și de ani pe care vrei să îi trăiești și te întreb cum anume te poziționezi mental, ce îți dorești de la viața ta, ce îți dorești de la tine? (...) Acesta ar fi un exercițiu de conștientizare.

”Este foarte sănătos să te confrunți cu cea mai mare temere”

Indiferent că este început de an, că este mijloc de an sau este o etapă mai dificilă este foarte sănătos să te confrunți cu cea mai mare temere pe care tu o ai, cu moartea. Odată ce realizezi că eu nu voi fi nemrginit și că această existență se poate încheia, nu face altceva decât să mă trezească la viață și acele obiective pe care le-am tot amânat și le-am tot amânat de-a lungul anului deja se clarifică.

Sunt foarte mulți oameni care atunci când vorbesc despre începutul de an își fac liste, dar nu mai ajung să le treacă în fapt. Pentru unii (n.r.- listele) ajută la elementul de frustrare, pentru că odată ce le-am trecut și nu am trecut la fapte, bineînțeles că îmi voi demonstra din nou că nu am reușit, că nu am putut. Acest exercițiu foarte simplu te pune să te gândești la resursele tale, la ce anume ești tu ca și om, care îți sunt capacitățile cu care a făcut față până acum. Și acest bagaj, chiar dacă este minim, îl poți duce mai deprate și îl poți așeza în următoarele tale acțiuni.

Eu ce m-aș bucura ar fi să învățăm să stăm în balanță, asta însemnând să am grijă de corpul meu, să mă ascult mai bine, să nu îmi fie teamă de emoțiile mele, să nu îmi fie teamă de atacurile de panică, de depresiile pe care le trec, să fiu capabil să înțeleg agilitatea emoțională, adică atunci când trebuie să fiu furios, să fiu furios, atunci când este necesar să fiu fericit.

Cum trecem de teama de necunoscut sau teama de boală

Teama de necunsocut, teama de boală, teama de boală, teama de moarte vor fi întotdeauna acolo, pe ecranul minții noastre, dar ideea este să nu te menți tu anxios și atunci este foarte sănătos să îmi propun lucruri care sunt foarte simple. Un lucru pe zi pentru mine, care nu înseamnă foarte mult, dar în momentul în care l-am propus să trec la fapt. În momentul în care l-am făcut, să bifez și să îmi mulțumesc și să mă privesc cu mulțumire.

Să te uiți în oglindă mai des și să îți ăui întrebări. Atunci când ești furios să îți dai seama că este furia ta, este emoția pe care tu o generezi. Nimeni altcineva din exterior nu ți-a pus-o în buzunar. Tu trebuie să înțelegi că dincolo de ea s-ar putea să fie nemulțumire, s-ar putea să fie neîncredere, s-ar putea să fie multe lucruri care cumva te apasă și nu ești conștient de ele.

Cum să fim mai optimiști în 2022

Pozitivismul înseamnă tocmai aceattă tipologie de a gândi realist. Bineînțeles, dacă trec printr-o perioadă foarte complicată și foarte grea este sănătos să mă aliniez în această etapă și să-mi permit să fiu acolo, nu să fug de etapele acestea.

Pe de altă parte, odată ce îmi pun un obiectiv în minte, vreau să trăiesc până pe la 80 de ani și până atunci îmi doresc ca sensul meu în viață să fie să fiu mulțumit, deja se numește optimism, deja m-am ridicat deasupra tuturor supărărilor sau tuturor momentelor în care nu m-am simțit confortabil.

Ne greșim foarte mult, pentru că atunci când nu am încredere în mine, atunci când nu mă simt confortabil cu mine, orice gând care vine din exterior, orice părere mă va ataca. Odată ce mă simt bine cu mine, voi putea să am relații bune cu ceilalți”, a spus psihoterapeutul Ana Cueșdeanu.

