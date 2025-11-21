BPOC, a treia cauză de deces la nivel mondial: simptome ignorate și diagnostic tardiv în România

1 minut de citit Publicat la 11:05 21 Noi 2025 Modificat la 11:05 21 Noi 2025

Pacient, în timpul lui consult la medic. foto: pexels.com

Bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC) reprezintă una dintre cele mai grave afecțiuni respiratorii ale momentului și este a treia cauză de deces la nivel mondial. În România, boala este adesea sub-diagnosticată, mulți pacienți ajungând la medic abia când simptomele devin severe.

„BPOC este o afecțiune respiratorie care devine o problemă de sănătate publică tot mai gravă… Mulți pacienți nu își dau seama că suferă de această boală până când nu este avansată”, a spus Ruxandra Ulmean. Afecțiunea atacă bronhiile și plămânii, afectând progresiv capacitatea respiratorie, iar netratată, poate duce la moarte prematură.

Medicii atrag atenția că nu doar fumătorii dezvoltă BPOC. „Fumatul este principalul factor de risc, dar și poluarea, atât în locuințe, cât și în exterior”, a mai spus aceasta. Femeile din mediul rural, care nu fumează, pot face boala din cauza expunerii la fum toxic rezultat din arderea gunoaielor, folosirea combustibililor fosili sau a lemnului umed.

Riscul începe chiar înainte de naștere. „Tot ceea ce a însemnat fumatul mamei sau expunerea la factori poluanți în perioada prenatală poate conduce ulterior la un copil cu o capacitate pulmonară mai mică”, mai spune medicul.

Specialiștii spun că o treime dintre pacienți nu prezintă simptome în fazele incipiente. „Tusea matinală a fumătorului este interpretată ca fiind din cauza fumatului, iar gâfâiala ca fiind de la vârstă… Ambele sunt simptome premonitorii ale bolii”, explică Florin Mihălţan, Preşedinte SRP.

O altă capcană este confundarea episoadelor de acutizare cu simple răceli: „Răceala e tratată cu antibiotice în exces, apare o ameliorare tranzitorie, dar pacientul nu ajunge la doctor, ceea ce întârzie diagnosticul”, subliniază specialistul.

Statisticile sunt îngrijorătoare: unul din 10 români suferă de BPOC. Mai mult, o singură acutizare crește riscul de deces cu 17%, iar două acutizări în decurs de un an pot ridica acest risc până la 80%.

Deși este o boală cronică, medicii transmit un mesaj de speranță. „Indiferent de momentul diagnosticului, cu un tratament corect și evaluări periodice, pacienții pot avea o viață lungă și o calitate foarte bună a vieții”, mai spune acesta.

Renunțarea la fumat, reabilitarea respiratorie și respectarea tratamentului inhalator sunt esențiale pentru încetinirea evoluției bolii.

BPOC afectează aproximativ 8% dintre românii de peste 40 de ani, iar medicii recomandă consult de specialitate la primele semne.