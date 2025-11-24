Cum afectează stresul și emoțiile sistemul digestiv. "Ele dau tonul"

1 minut de citit Publicat la 17:21 24 Noi 2025 Modificat la 17:23 24 Noi 2025

O femeie îşi pune ambele mâini în zona abdomenului. foto: freepik.com

Relația dintre emoții și sănătatea digestivă este mai strânsă decât credem, iar legătura dintre creier și sistemul gastrointestinal este puternic documentată în psihologie, medicină și neuro-gastroenterologie. Medicul Claudia Manea Mahu a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, modul în care stresul, anxietatea și emoțiile puternice pot declanșa sau agrava probleme digestive.

„Emoțiile dau tonul. Dacă eu sunt liniștită, stomacul meu va fi liniștit. Dacă eu sunt agitată, stomacul meu va fi agitat”, a explicat medicul. Ea a subliniat importanța axei intestin-creier, un sistem de comunicare bidirecțional care funcționează prin nervul vag, sistemul hormonal și cel imunitar.

Potrivit acesteia, aproximativ 70% din sistemul imunitar se află în intestin, motiv pentru care orice dezechilibru emoțional poate avea efecte directe asupra sănătății generale.

Întrebată ce afecțiuni pot apărea pe fond emoțional, medicul a spus că spectrul este larg: „De la bine cunoscutul sindrom de intestin iritabil, la sindrom de permeabilitate intestinală sau suprapopulare bacteriană… se pot accentua boli cronice și pot apărea deficite imunitare. Emoțiile sunt ca un dirijor, ele pur și simplu dirijează sistemul nostru digestiv”.

Chiar dacă trăim într-un ritm alert, medicul spune că există soluții accesibile: „Trebuie să ieșim din sistemul de luptă sau fugi și să trecem în relax & digest. Respirația este primul pas. Dacă respir mai rar, îi transmit intestinului meu: potolește-te, stai ușor”, a explicat ea.

O altă metodă la îndemână este mâncatul conștient. „Dacă eu mănânc repede și mă uit la un ecran, normal că și stomacul meu se întreabă: la ce să fiu atent?”

Medicul recomandă și mișcare ușoară după masă, dar și sport regulat: „Sportul ajută absolut tot. Ajută la eliminarea emoțiilor blocate în abdomen și susține metabolismul”.