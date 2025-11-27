Cine are indicație pentru terapia hormonală în menopauză

1 minut de citit Publicat la 16:55 27 Noi 2025 Modificat la 16:56 27 Noi 2025

Medicii pot recomanda terapia hormonală cu mai multă încredere. foto: shutterstock.com

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a anunțat eliminarea avertismentelor de tip Black Box – cea mai severă categorie de atenționări – de pe etichetele a peste 20 de produse hormonale utilizate în tratarea simptomelor menopauzei. Hotărârea vine după o reevaluare amplă a datelor științifice privind riscurile și beneficiile terapiilor administrate femeilor aflate în perimenopauză sau la debutul menopauzei.

Ginecologul Mihaela Boț a subliniat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, importanța acestei decizii, care marchează o schimbare majoră de perspectivă după mai bine de două decenii. „Este o veste extraordinară, chiar istorică. Avertismentul Black Box a indus, în urmă cu 23 de ani, o teamă uriașă în rândul pacientelor, pentru că riscurile de cancer și de evenimente trombembolice au fost supraestimate. Acum, pe baza dovezilor moderne, știm că aceste riscuri erau mult exagerate”, a explicat specialista.

Odată cu eliminarea avertismentului, medicii pot recomanda terapia hormonală cu mai multă încredere, iar pacientele sunt mai deschise către tratament. Terapia de substituție hormonală este indicată în special femeilor cu menopauză prematură (sub 40 de ani), menopauză precoce (40–45 de ani), dar și celor aflate la menopauză la termen, care se confruntă cu simptome severe: bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn și de memorie, anxietate sau depresie.

„Medicina actuală se bazează pe dovezi. Administrarea de estrogen ajută nu doar la ameliorarea simptomelor, ci și la prevenția pe termen lung a unor boli degenerative: scade declinul cognitiv, protejează inima și vasele de sânge, reduce pierderea masei osoase și musculare și îmbunătățește calitatea pielii”, a adăugat medicul.

Specialista atrage însă atenția că terapia hormonală nu este automedicație. „Tratamentul se recomandă doar în urma unei evaluări atente a beneficiilor și a riscurilor, realizată de un ginecolog sau endocrinolog specializat în terapia de substituție hormonală.”

Ca soluții complementare, vitaminele și fitoestrogenii pot ajuta, însă eficiența acestora este mult mai redusă față de tratamentul hormonal propriu-zis – de până la 1000 de ori mai mică, potrivit expertului.

Primele simptome care ar trebui să trimită femeile la medic pot apărea chiar de la 35 de ani: tulburări de memorie, probleme de somn, modificări ale dispoziției – semne timpurii ale tranziției spre menopauză.

Simptomele menopauzei

bufeuri de căldură

transpirații nocturne

menstruaţie neregulată

creșterea în greutate

dureri musculare, articulare

schimbări de dispoziție

tulburări de somn

scăderea libidoului

probleme de concentrare

Tratamente naturale în menopauză