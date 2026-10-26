O oră în plus de somn, dar și multe schimbări în organism. Cum ne adaptăm orei de iarnă

Trecerea la ora de iarnă poate influența rutina zilnică și nivelul de energie. Foto: Getty Images

România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității evitabile din Uniunea Europeană, ocupând locul al treilea la decesele care ar putea fi prevenite prin politici de sănătate publică și primul loc la cele care ar putea fi evitate prin intervenții medicale la timp. În acest context, prevenția rămâne o problemă importantă, chiar dacă unele obiceiuri sănătoase câștigă teren în rândul tinerilor. Generația Z doarme, în medie, mai mult și este mai atentă la alimentație, însă ajunge mai rar la medic.

În plus, trecerea la ora de iarnă poate influența rutina zilnică și nivelul de energie. Medicul Raluca Ghionaru a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, cum ne putem adapta mai ușor la această schimbare și de ce controalele medicale nu trebuie neglijate.

Generația Z are mai multă grijă de stilul de viață, dar nu merge la medic

Tinerii din Generația Z par să fie mai atenți la unele obiceiuri care contribuie la menținerea sănătății. Dorm, în medie, mai mult și aleg gustări mai sănătoase, însă această preocupare nu se reflectă întotdeauna și în relația cu medicul.

„Studiile arată că generația Z are un pic mai multă grijă de stilul de viață. E adevărat că dorm în medie un pic mai mult, că sunt un pic mai atenți la gustările pe care le iau și gustările sunt sănătoase, dar nu se prezintă la medic. Multe dintre deciziile pe care le iau sunt în afara echipei medicale”, a explicat medicul Raluca Ghionaru.

Specialistul atrage atenția că prevenția nu se rezumă la alimentație, somn și mișcare, ci presupune și controale medicale, vaccinare atunci când este recomandată și identificarea bolilor înainte ca acestea să ajungă într-un stadiu avansat.

„Prevenția începe totuși în cabinetul medical. Statisticile acelea care spun că suntem pe primul loc se referă la două tipuri de prevenție: prevenția primară, adică tot ceea ce facem înainte să înceapă boala, facem controale medicale, avem un stil de viață sănătos, ne vaccinăm atunci când ne recomandă medicul, și prevenția secundară, adică depistarea precoce a bolii și tratamentul ei cât mai devreme”, a precizat medicul.

Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă

Trecerea la ora de iarnă este, în general, mai ușor de suportat decât schimbarea din primăvară, deoarece ceasurile se dau înapoi cu o oră. Totuși, modificarea orei de lumină naturală poate influența rutina de seară și nivelul de energie.

„Ora de iarnă e mai ușor de suportat decât trecerea la ora de vară, evident, pentru că este o oră în plus de somn. Seara ne este mult mai greu să dormim mai repede, suntem mai somnoroși, se întunecă mai devreme și atunci sporul nostru scade considerabil. Dimineața este un pic mai devreme, într-adevăr, pentru că plecăm pe lumină. Acesta este și scopul trecerii la ora de iarnă”, a explicat Raluca Ghionaru.

Pentru a trece mai ușor peste această perioadă, medicul recomandă adaptarea treptată la noul program, fără schimbări bruște ale orelor de culcare și de trezire.

„În primul rând, să încercăm să nu forțăm diferența aceasta de oră, și să încercăm să trecem treptat la noua oră, pentru că organismul se adaptează mai greu decât ceasul și simte un pic mai tare această schimbare. Apoi să păstrăm rutina obișnuită, să ieșim la lumina zilei, să mâncăm sănătos, să facem mișcare în aer liber”, a recomandat medicul.

În cazul copiilor, păstrarea ritualurilor de seară poate contribui la menținerea unui program de somn echilibrat.

„Pentru copii să nu le schimbăm rutina aceea de seară cu povestea și cu statul alături de ei înainte să adoarmă și, în general, să încercăm să ducem lucrurile treptat către această nouă oră”, a mai spus Raluca Ghionaru.

Suplimentele pentru somn nu trebuie luate fără recomandarea medicului

Aproximativ 42% dintre români folosesc suplimente alimentare pentru a adopta un stil de viață mai sănătos, pentru a adormi mai ușor sau pentru a evita trezirea cu senzația de oboseală. Cu toate acestea, administrarea lor nu ar trebui făcută la întâmplare.

„Putem folosi suplimente. Sfatul meu este însă să consultați un medic înainte de a începe administrarea de suplimente, pentru că nu toate sunt necesare și nu fiecare dintre noi are nevoie de același lucru. Și atunci medicul poate să adapteze pentru fiecare personal ce fel de suplimente, în ce ritm și pe ce perioadă e necesar să le administreze”, a subliniat medicul.

Nevoile diferă de la o persoană la alta, iar alegerea suplimentelor și durata administrării trebuie stabilite în funcție de situația fiecăruia.

De ce este importantă vaccinarea antigripală în această perioadă

Toamna este și un moment potrivit pentru a discuta cu medicul despre vaccinarea antigripală, în condițiile în care lunile reci aduc, de regulă, o circulație mai intensă a virusurilor respiratorii.

„Este o perioadă potrivită și pentru vaccinarea antigripală, pentru că, probabil, în perioada următoare vom avea din nou disponibil vaccinul antigripal. Și atunci, da, e adevărat că este o perioadă potrivită pentru vaccinare”, a declarat Raluca Ghionaru.

Riscul de îmbolnăvire poate crește și pentru că oamenii petrec mai mult timp în spații închise, iar copiii intră în contact frecvent unii cu alții odată cu începerea școlii.

„Există și riscul să ne îmbolnăvim mai des în această perioadă. Petrecem mai mult timp în spații închise. Sunt colectivitățile care au început și atunci copiii sunt foarte frecvent în contact strâns unii cu alții și virozele se răspândesc mult mai ușor”, a concluzionat medicul.