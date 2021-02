Interviu cu Nick Rădoi. Cum a reuşit milionarul să construiască un imperiu în America

Georgiana Murgilă: Aţi fost chiar şi închis în vremea comunismului.

Nick Rădoi: Eram tânăr, aproape 18 ani aveam, când tatăl meu a fost arestat. Am fost si eu lângă el și bineînțeles că am trecut prin bătăi foarte mari, deci când zic bătai credeți-mă că șase luni de zile n-am putut să bag în gura mea mâncare decât zeama de supă. Am trecut prin niște batăi fenomenale. Am fost și eu arestat. Tatăl meu a rămas în pușcărie pentru doi ani. Eu am fost eliberat prin judecată pentru că nu aveam 18 ani. Taică-miu pe timpul lui Ceaușescu, avea busines-ul lui.

''Comuniștii au confiscat absolut tot ce a avut tatăl meu''

Am fost dați afară din țară, deci comuniștii au confiscat absolut tot ce a avut tatăl meu și ne-a fost luată cetățenia română și am fost trimiși în Italia unde am stat 6-8 luni până când am primit azil politic în America care pot să zic, Georgiana, ca a fost o viață foarte grea. Am căutat în disperare ceva de lucru. Am ajuns să găsesc ceva în construcții. Luam de la 0 și nu aveam nimic. Știam că nu ne mai putem întoarce înapoi în România. Odată ce ai fost expulzat din țară, ai fost dat afara din țară și ți-au luat cetățenia, noi nu aveam ocazia decât să mergem înainte cu viața noastră în America. După câteva întâlniri cu fosta mea soție, a fost: ''Vreau să plec în California și vreau să te cer de nevastă''. Eu aveam 19 ani și ceva, ea avea 17 ani, am zis vreau să merg în California.

Milonarul vrea să scrie o carte

În doi ani de zile muncind câte 2-3 joburi şi plus că a muncit şi ea în timpul ăla, am reuşit să-mi iau prima mea casă. Dacă Nick Rădoi, fără facultate şi a ajuns să aiba doar 12 clase şi am ajuns să ajung unde sunt, deci se poate face. Eu îmi doresc foarte mult să fac o carte şi să explic, pentru ca sunt atât de multe lucruri din care lumea ar putea să înveţe. Cartea mea pe care vreau să o scot este pentru ca lumea să înveţe din greşelile mele pe care le am făcut şi sunt lucruri pe care le învăţăm şi ne costă. Sunt un om care n-a cerut de la nimeni un dolar, sunt un om care totul am construit eu.

Georgiana Murgilă: Aş greşi dacă v-aş trece pe burtiera unei emisiuni, milionarul Nick Rădoi?

Nick Rădoi: N-ai greşi, că numai piscina mea a fost un milion jumate.

Georgiana Murgilă: Câte astfel de piscine vă mai permiteţi să mai construiţi?

Nick Rădoi: Sunt multe piscine, nu este doar una.

Georgiana Murgilă: Pe la dumneavoastră prin pisicnă au înotat foarte multe domnițe și toate femei frumoase. Tot în vila aceea celebră sunteți, de acolo vă luăm interviul?

Nick Rădoi: Nu, acum sunt în Mexic, în casa mea de aici din Mexic.

În februarie voi fi cetăţean român.

Georgiana Murgilă: Adică vă vor da cetăţenia română, dar ştiu că se dau niste teste pentru obţinerea cetăţeniei.

Nick Rădoi: Toate testele sunt date. Doar fac jurământul în februarie.

