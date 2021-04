Carmen Tănase, despre restricții: ”Dacă îi pui unui câine cârpă aia pe gură, dă cu laba până și-o dă jos. Omul nu mai are instinct”

Actriţa s-a declarat revoltată pentru că oamenii din ziua de azi nu mai au instinct şi se supun oricăror reguli impuse. Mulți ne dăm viteji pe reţelele de socializare şi când trebuie să ne apărăm drepturile ne pierdem motivaţia şi scopul.

"Nu știu dacă mai pot să cred, eu despre mine, că mai fac parte din specia asta, așa am ajuns să cred. Nu mai îmi face niciun fel de oanoare să mai fac parte din această specie.

Nu înțeleg unde este instinctul omului de autoapărare. Animalul are. Dacă îi pui unui câine în ploaie cârpă aia pe gură, el dă cu laba până și- o dă jos, pentru că el are instinct. Omul nu mai are instinct, se supune la absolut orice din prima clipă", a mai spus actriţa Carmen Tănase.

"Ce îi spui copilului dumitale că ai făcut ca el să aibă o viață mai bună"

"Despre asta este vorba! Şi ce îi spui copilului dumitale, ce ai făcut dumneta pentru ca viața lui să fie una normală, nu extraordinară, normală. Sunt sărac, nu contează dar sunt liber!

Ce ai făcut pentru copilul tău? Îți place să te uiți în ochii copilului tău când îl va crește mare și când îți va spune: bă tată, tu ce ai făcut? Ai stat ca o momâie sau ca un fătălău, vorba doamnei Budeanu, și nu ai făcut nimic?

Dacă așa vor oamenii, așa să fie! Nu mai este nimeni vinovat! Gata s-a terminat cu vina. Poate să fie e și un crocodil la conducere, dacă noi acceptăm atunci să fie și să ne mănânce pe toți", a conchis actriţa Carmen Tănase.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal