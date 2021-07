Michael Horodniceanu, românul care ar fi putut rezolva gratuit traficul din Capitală, a fost ignorat de Nicuşor Dan: "Dragoste cu sila nu se poate"

Michael Horodniceanu, profesorul care ar fi putut rezolva traficul infernal din Capitală a mărturisit că proiectul i-a trezit interesul pentru că vrea să facă ceva pentru oraşul în care şi-a petrecut copilăria.

„Am vrut să donez din timpul meu şi din cunoștințele mele pentru a face ceva pentru Bucureşti. Am revenit de câteva ori în oraş şi am constatat că traficul era o nenorocire. Am stat la un hotel pe Calea Victoriei şi am vrut să mergem la o nuntă şi mi-a luat o oră şi ceva ca să ajung acolo. A fost neplăcut. E o nenorocire", a spus profesorul Michael Horodniceanu.

Românul care a fluidizat traficul în New York, lăsat baltă de Nicuşor Dan

„Am vrut să creez ceva optimal pentru oraş. Şi i-am oferit viitorului primar, la timpul respectiv un ajutor probono, dar din cauza COVID-19 nu am mai putut să ajung. Timpul a trecut, am încercat să iau legătura cu Nicuşor Dan. Nu am avut succes. De obicei, dragostea cu sila nu se face. M-am gândit că, contribuția mea pentru oraş şi ţară ar fi pentru că am copilărit acolo. Dacă voi fi contactat, voi contribui. Vreau să las o amprentă în ţara în care m-am născut", a spus profesorul Michael Horodniceanu la Sinteza Zilei.

Întrebat dacă se pot face lucruri pentru traficul din Bucureşti cu investiții mici, profesorul a spus că prima etapă tine de administraţie care nu necesită investiții, dar necesită schimbări în modul în care se abordează problema traficului mai ales la nivel de administraţie.

