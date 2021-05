Radu Tudor, despre cazul Roman Protasievich: "Nu s-a întâmplat niciodată ca un avion să fie deturnat de forțele militare"

"Ceea ce spune Roman Protasievich este exact mesajul pe care îl întâlnim în toate crizele în care organizațiile teroriste iau ostatici. Cu arma la tâmplă, îi pun să spună mesajul organizației respective, pentru că ostaticul se bucură de o faimă extraordinară, internațională, iar vocea și imaginea lui aduce audiență, răspândește teroarea, asta face Alexander Lukashenko în momentul de față, cu regimul său de tip Coreea de Nord.

Un jurnalist, care se opune regimului, care a fugit în 2019 din Belarus, care și-a dus mama în Belarus, din păcate, este victima acestui atentat. Este fără precedent, de la căderea comunismului. Nu s-a întâmplat niciodată ca un avion, o cursă comercială să fie deturnată de forțele militare. (...) Vestea cea bună este comunicatul Consiliului European.

Toată lumea aștepta cu sufletul la gură să vadă dacă Comisia Europeană și Consiliul European vor reacționa suficient de ferm, pentru cât de grav a fost actul acesta (...) Am spus că singură decizie suficient de puternică pentru acest eveniment ar fi un fel de blocadă aeriană, care să-l determine pe Alexander Lukashenko să înțeleagă gravitatea gestului său și a faptelor sale, dar nu știm dacă îl va face", a spus Radu Tudor, la Antena 3.

Consiliul European s-a întâlnit luni seara, când au fost discutate o serie de sancțiuni și măsuri aplicate în cazul Republcii Belarus, după evenimentele de duminică, de la Minsk.

"Consiliul European condamnă deturnarea aeronavei Ryanair la Minsk, Belarus, în data de 23 mai 2021. Astfel, a fost pusă în pericol siguranța aviatică, dar și reținerea de către autorități a jurnalistului Raman Pratasevich și Sofia Sapega.

În acest context, Consiliul European a decis:

Decizia a fost publicată și pe contul de Twitter al purtătorului de cuvânt al Consiliului European, Barend Leyts.

Jurnalistu Roman Protasievich apare într-un video postat pe Twitter în care face mărturisiri din centrul de detenție. Acesta are vânătăi pe față, dar spune că este „tratat bine” de forțele de ordine.

„Bună ziua, numele meu este Roman Protasievich. Seara trecută am fost reținut de angajații MAI pe aeroportul din Minsk.

Acum mă aflu în centrul de detenție nr. 1 al orașului Minsk. Vreau să anunț că nu am nicio problemă de sănătate cu inima sau cu alte organe.

Atitudinea forțelor de ordine față de mine este corectă și conform legii. Chiar acum colaborez cu anchetatorii și dau declarații privind organizarea protestelor în orașul Minsk”, spune Roman Protasievich.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD