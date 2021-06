Sorin Ovidiu Bălan despre asasinatul de la Arad: Trebuia să se transmită un mesaj. Nu cel care a sărit în aer cu mașina este victima principală urmărită

"Trebuia să se transmită un mesaj. Nu cel care a sărit în aer cu mașina este victima principală urmărită.", a declarat Sorin Ovidiu Bălan. Acesta este de părere că în analiza asasinatului de la Arad trebuie introdusă și estimarea costurilor pe care le-a presupus întreaga operațiune.

"Această acțiune a costat niște sute de mii de euro. De exemplu filajul, care a fost făcut cel puțin o săptămână, înseamnă minimum 100 de euro pe oră plus cheltuieli, la un profesionist. În al doilea rând, doi trebuie să fi fost cei care s-au ocupat de montarea și detonarea bombei, iar ăia sub 50.000 de mii de euro nu stau de vorbă. Bucata. Deși, la explozibilul care s-a folosit - se pare că un C4, un explozibil militar, ca o plastelină, cum am mai văut prin filme... Deci ăștia probabil că au luat 100.000 de euro.

De ce ne ajută această socoteală? Gândiți-vă că toată ferma aceea de pești nu a costat cât a costat această acțiune!

În al doilea rând să ne întrebăm de ce să îl omori aruncând mașina în aer, dacă el îți este ținta, când erau mii de alte locuri unde nu ar fi trezit suspiciuni. Pe malul lacului dacă îl băteau cu două bâte ar fi dat vina pe niște braconieri." - a explicat Sorin Ovidiu Bălan, ridincând mingea la fileu lui Mihai Gâdea, în studioul Sinteza Zilei.

Nu Ioan Crișan a fost ținta

Sorin Ovidiu Bălan a mai argumentat de ce consideră că nu Ioan Crișan a fost ținta principală a atentatului de la Arad.

"Nu el este ținta. Nu sunt nici cei cu care și-a băut cafeaua. Este făcută în parcarea unui supermarket unde sigur sunt camere de luat vederi. Este făcută la vedere pentru ca cei cărora trebuie să li se transmită mesajul să vadă foarte sigur ce se întâmplă. De asemenea, nu a fost detonată mașina atunci când era parcată și sigur ar fi afectat și alte autoturisme din jur. S-a detonat numai când a fost la distanță pentru a se arăta clar că cel care era vizat nu era altul decât Ioan Crișan. Nu este victimă colaterală. El este cel prin care se transmite mesajul.", a mai susținut jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan.

Ioan Crișan deținea una dintre puținele ferme de somn african din Europa de Est, amenajată în comuna Iratoșu din județul Arad.

Afaceristul a fost asasinat la comandă, sâmbătă dimineaţă, 29 mai 2021, în parcarea unui magazin din Arad, la scurt timp după ce a ieşit dintr-o cafenea în care s-a întâlnit cu câţiva prieteni.

Potrivit unor surse, bomba plasată sub scaunul şoferului a fost detonată de la distanţă, prin telecomandă.

Hala în care maşina lui Ioan Crişan a stat timp de 10 zile înainte de explozie a fost identificată în curtea companiei pe care acesta o administra.

Astfel, hala ar putea fi locul în care asasinul sau asasinii ar fi putut plasa materialul explozibil sub scaunul şoferului.

Cele trei persoane cu care omul de afaceri din Arad, Ioan Crişan, şi-a petrecut ultimele clipe din viaţă sunt prieteni apropiaţi şi ei au fost audiţi luni, la Bucureşti.

Este vorba despre administratorul supermarketului în faţa căruia a avut loc explozia, ospătarul cafenelei şi o cunoştinţă a lui Crişan, un client care obişnuia să cumpere de la el peşte.

În ce priveşte dispariţia bărbatului misterios cu şapcă, clientul căruia Ioan Crişan îi adusese peşte, acesta a declarat anchetatorilor că nu s-a îndreptat către maşina în flăcări a afaceristului, pentru că mergea spre propriul autoturism, parcat la câţiva metri de cafenea.

