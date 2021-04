Istoricul gafelor şi scandalurilor de care şi-a legat numele Vlad Voiculescu în 4 luni de mandat

Printre ultimele şi cele mai spectaculoase a fost cea din 11 aprilie. În acea zi, Voiculescu şi-a ţinut declaraţia de presă în direct în acelaşi timp cu premierul Florin Cîţu însă aceasta a fost doar cea mai vizibilă gafă a zilei.

O alta avea să apară la suprafaţă în scurt timp.

O înregistrare făcută înainte de declarația de presă la care nu a acceptat prezența ziariștilor şi nici întrebări îl arată pe ministrul Voiculescu refuzând să poarte mască, în ciuda faptului că o consilieră îi spune că ar fi bine să apară cu masca pe figură în fața camerei de luat vederi.

Argumentul ministrului: "Sunt singur!"

"Nu eu am scris ordinul şi în ordinul pe care îl voi modifica nu scrie nicăieri că oamenii trebuie să fie îngropaţi fără haine. O să verific", spunea Vlad Voiculescu în data de 8 aprilie, cu referire la situaţia acuzată de numeroase famili, îndurerate de faptul că nu pot să-şi îngroape cu decenţă morţii răpuşi de COVID.

Ulterior, ministrul avea să revină cu precizări pe Facebook:

"Tocmai am avut declarații de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informație greșită și am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze.

Într-adevăr, așa cum mai mulți reporteri au semnalat, conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecției cu SARS-CoV-2 'se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare și nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac.'

Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi", a scris el.

Vlad Voiculescu a părăsit sediul Ministerului Sănătăţii, miercuri, în jurul orei 20, pe uşa din spate. Voiculescu nu a dat nicio declaraţie şi a părăsit zona într-o maşină cu geamuri fumurii.

Fostul ministrul a petrecut, miercuri după-amiază, câteva ore în clădirea Ministerului Sănătăţii, după ce a fost revocat din funcţie de premierul Florin Cîţu.

Andreea Moldovan, autoarea celebrului, de-acum, ordin cu noile criterii de carantinare, s-a aflat şi ea la Ministerul Sănătăţii în cursul după-amiezii de miercuri, după demiterea sa de către premier.

O enumerare succintă, fără pretenţia de a fi completă, a celorlate scandaluri de care Vlad Voiculescu şi-a legat numele în perioada recentă, în continuare:

