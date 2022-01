Numerologul Romeo Popescu: "2022 va fi ca o viitură care rupe digul! În noiembrie se decide cine ia sceptrul puterii"

Nu va fi, deloc, o perioadă liniștită, iar numerologia indică lunile în care se vor întâmpla cele mai semnificative evenimente sociale.

"2022 este un an de vibrație universală 6: 2 + 0 + 2 + 2. 6 este o cifră-sinteză. Noi am dat un stimul (în 2020). Am văzut un răspuns la stimul (în 2021). Ce facem noi cu aceste două informații? Adică: teza și anti-teza. Stimulul și răspunsul.

Facem o sinteză. 2022 va fi un an-sinteză. Vom sintetiza și vom face o analiză clară și concretă a răspunsurilor pe care le-am primit în 2021, conform stimulului dat în 2020. După ce facem această sinteză, vom ști cum să mergem înainte în 2023. 3 este o cifră a sintezei, care îți arată direcția. 2022 va fi un an de sinteză a emoțiilor.

El vine pe o vibrație de apă: 2022, însumate, dau 6. 6 și 2 sunt cifre de apă. Apa, în numerologie, înseamnă toate trăirile noastre, toate sentimentele, noastre. Tot ce suntem în stare să alegem conform cu ceea ce simțim. Unui om îi este greu să aleagă. El alege în funcție de ce simte. Sau ezită. 'Mai bine îmi spui tu cum să aleg, că eu nu mă pricep. Iar tu îmi spui: alege la stânga!' Eu aleg la stânga și văd că nu mi-e bine. Și atunci, nu îmi e mai ușor să dau vina pe tine? Pentru că tu m-ai pus să aleg (...)

Când vezi o mare masă de oameni că a reacționat în 2020 la un stimul într-un anumit fel, faci analiza în 2022: 'Ce mai simt ăștia? Cât mai sunt ei în stare să aleagă? Ce au ales? Care este predictibilitatea de alegere în viitor?' (...)

Șase este o cifră a armoniei. Se pregătește armonia sau dizarmonia. Sau o nouă formă de interpretare a armoniei sau dizarmoniei.

Numerologul Romeo Popescu: "Zguduiri mai mari vor fi în iunie dar frământări vor fi și în februarie și aprilie"

Particularitate noului an este 22. 2 + 2 = 4. Focusul pe acest an este 4. Este vorba de cadrele de stabilitate pe care noi le avem. Ce e stabil, ce e concret, ce este un cadru? Avem 2, avem 4 ca și particularități și avem 6, ca și total general. Luna a doua, a patra și a șasea din 2022 sunt de interes. Februarie, aprilie, iunie.

Și mai avem noiembrie. 11. 1 + 1 = 2. Fiind spre sfârșitul anului, ne dăm seama care sunt direcțiile de acțiune. 'Din 2023, în ce direcție mergem? Că avem o experiență de 10 luni.'

Întrebarea este pusă înainte și în noiembrie se ia hotărârea (...) În legătură cu luna noiembrie 2022, ne gândim la putere: cine este cel care își exercită puterea? În noiembrie se va alege cel care va avea sceptrul puterii în mână. În cursul acestui an magic și minunat vom afla.

În iunie, luna a șasea, vom începe să intuim cam care va fi felul în care se vor așeza lucrurile în noiembrie (...) Șase este și o cifră a agresivității. Dacă nu e iubire, e agresivitate, și invers.

Numerologul Romeo Popescu: "Sentimentele și trăirile reprimate prea mult bubuie"

Noi putem să ne dăm seama câtă iubire e pe stradă. E de ajuns să ieșim și vedem câtă iubire este. Ia să stai la semafor și să nu pleci, din prima, când se dă verde. Vei vedea câtă iubire primești.

Șase, ca și formă de exprimare a pragmatismului, va deveni și agresiv. Noi ne strângem, vorbim și ne simțim ca într-o familie și, la un moment dat, unul dintre noi o să zică: 'hai să ne batem cu ăștialalți!' Mișcările vor fi destul de puternice. Zguduirile mai mari vor fi în luna a șasea. Însă vor fi și în februarie și în aprilie.

Nu vorbim doar despre România, ci și despre lume, în general. Până acum, am ținut în noi toate sentimentele. Am tot răbdat. Dar vine 2022 cu acești trei de 2, cu șasele, ca râul care iese din matcă. El e frumos, îți vine să te scalzi în el, dar când vine viitura, ți-a luat digul, ți-a desfăcut satul. Așa e și 2022. Ca o viitură care vine să spele lucrurile pe care le-am ținut în noi.

Să nu uităm de particularitatea 22 de care vorbeam mai devreme: formează un cadru, al sentimentelor și trăirilor, care stau închise și, la un moment dat, bubuie", a spus Romeo Popescu în cadrul emisiunii Subiectiv, la Antena 3.

