Răspunsul lui Petre Daea pentru Dana Budeanu. Creatoarea de modă susţine că în România nu este nicio secetă

Invitatul în cadru emisiunii Subiectiv, de la Antena 3, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a comentat afirmaţiile făcute de Dana Budeanu, cu privire la seceta din România.

Dana Budeanu: "Nu este nicio secetă. Nu este nimic. Totul este o minciună!"

"Nu este absolut niciun fel de secetă. În prezent şi probabil până la sfârşitul "cupolei de foc" sunt afectate probabil 1% din absolut toate culturile, adică nimic, bineînţeles. Am vorbit în calitate de cetăţean, vă daţi seama. De ce? Pentru că noi nu avem pe nimeni care să iasă şi să calmeze populaţia şi să le spună oamenilor că este o minciună, că o avem pâine, că toata asta este o mascaradă ca să poată să scumpească ei şi cerealele şi după aceea să scumpească probabil pâine. Nu este nicio secetă. Vorbiţi cu absolut toate rudele de la ţară, de oriunde. Nu există. Este o stare normală, ca în fiecare an vara. Sunaţi la Dunăre, sunaţi peste tot. Eu am vorbit cu ţărani din toate zonele, cu ţaranii din mâna cărora mâncaţi. Nu este nicio secetă", a spus Dana Budeanu.

Petre Daea: "Eu nu pot să spun că nu există fenomenul de secetă în România"

Răspunsul ministrului Petre Daea nu a întârziat să apară şi chiar a fost de acord cu unele comentarii făcute de Dana Budeanu.

Ministrul Agriculturii este de acord că panica nu trebuie introdusă în rândul populaţiei, însă nu poate să spună că fenomenul de secetă nu există în România.

"Eu apreciez partea pozitivă pe care a interpretat-o doamna Budeanu, pentru că dumneaei a transmis spre conștiința publică acel semnal, să nu intrăm în panică. Să nu intrăm în panică și bine face, că noi introducem în panică. Sigur că există acest fenomen. Eu nu pot să spun că nu există fenomenul de secetă în România.

Dumneaei cu siguranță s-a referit la zone punctuale unde sunt zone, și zone, și zone, care produc și nu sunt probleme și zone care sunt afectate de secetă, însă introducând în această explicație, această dorință de a ne stăpâni și a avea încredere în noi pentru a nu intra în această situație în care să zicem, îngrijorarea este peste tot. Şi este peste tot, dar noi trebuie să fim în același timp și încrezători în forțele noastre și în posibilitățile noastre de a trece peste aceste momente grele.

Dumneaei spune așa, că a stat de vorbă cu fermierii unde spunea că nu este o situație grea. Aşa e. Sunt în ţară situaţii unde lucrurile sunt normale. E adevărat că temperaturile ridicate în timpul acesta sunt de aşteptat, dar sunt situaţii în România deosebit de grele, unde am pierdut culturi şi pierdem culturi. Sunt situaţii unde lipsa de apă a pus la pământ producţii", a declarat ministrul Petre Daea, în exclusivitate la Antena 3.