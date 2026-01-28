15 metri pe zi. Rusia stabilește un record pentru cel mai lent avans în război din ultimii 100 de ani și cei mai mulți morți după 1945

În Ucraina, armata rusă a pierdut de 17 ori mai mulți soldați decât armata sovietică în Afganistan. Foto: Hepta

Până la sfârșitul celui de-al patrulea an al războiului din Ucraina, pierderile armatei ruse ajunseseră la 1,198 milioane de oameni, conform estimărilor experților de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington. De asemenea, ritmul avansării militare rusești în Ucraina a devenit cel mai lent din ultimii peste 100 de ani de război modern.

Numai în 2025, trupele ruse au pierdut 425.000 de morți și răniți, o medie de aproximativ 35.000 pe lună. Printre pierderile de la începutul războiului, până la 315.000 au fost uciși, comparabil cu populația unor orașe precum Smolensk, Belgorod sau Chita.

„Aceste cifre sunt uimitoare. Nicio mare putere mondială nu a suferit astfel de pierderi în vreun război de la al Doilea Război Mondial încoace”, scriu analiștii CSIS. De exemplu, Statele Unite au pierdut 54.400 de oameni uciși în Războiul din Coreea, 47.300 în Vietnam și doar 2.400 în timpul operațiunilor din Afganistan.

În Ucraina, armata rusă a pierdut de 17 ori mai mulți soldați decât armata sovietică în Afganistan, de 11 ori mai mulți decât în ​​timpul ambelor războaie cecene și de cinci ori mai mulți decât în ​​toate războaiele purtate din 1945 încoace.

Forțele Armate ucrainene au pierdut între 500.000 și 600.000 de soldați, inclusiv până la 140.000 de morți, conform estimărilor CISC. Pierderile combinate ale ambelor armate au ajuns la 1,8 milioane, iar până în primăvară vor ajunge la 2 milioane, prevăd experții centrului.

Pierderi mari, câștiguri teritoriale mici

Cu prețul unor pierderi enorme în ultimii doi ani, generalii ruși au reușit să extindă zona aflată sub controlul lor cu doar 8.400 de kilometri pătrați: 0,6% din teritoriul Ucrainei a fost cucerit în 2024 și încă 0,8% în 2025.

Ritmul avansării trupelor rusești a fost chiar mai lent decât în ​​timpul bătăliilor din Primul Război Mondial. De la Avdiivka la Chasiv Yar, din februarie 2024 până în ianuarie 2026, armata rusă a avansat cu o rată de 15 metri pe zi; avansul asupra Kupyansk, care este în desfășurare din noiembrie 2024, a fost de 23 de metri pe zi; iar asupra Pokrovsk, de 70 de metri pe zi.

Trupele ruse nu au reușit niciodată să cucerească toate teritoriile anexate de Kremlin după „referendumurile” din 2022: acestea controlează în prezent 20% din Ucraina, adică 120.000 de kilometri pătrați. În timpul campaniei militare în sine, aceștia au cucerit 12% din teritoriul ucrainean, sau 75.000 de kilometri pătrați, conform calculelor CSIS.

În timpul Marelui Război Patriotic, Armatei Roșii i-au trebuit 1.394 de zile de la începutul Operațiunii Barbarossa pentru a ajunge la Berlin. Rusia abia a ajuns la Pokrovsk, situat la 500 de kilometri de Kiev, în aceeași perioadă, potrivit analiștilor CSIS.

Pierderile mari și câștigurile teritoriale lente indică clar slăbirea Rusiei, notează Seth Jones, șeful Departamentului de Apărare și Securitate din cadrul CSIS. Acest lucru se reflectă și în pierderile economice ale Rusiei, subliniază el: producția industrială în afara complexului militar-industrial este în scădere, creșterea PIB-ului de anul trecut a fost estimată la doar 0,6%, iar accesul la tehnologie este întrerupt de sancțiuni.

„Performanța dezastruoasă a Rusiei pe câmpul de luptă din Ucraina și performanța sa economică în declin indică un declin serios al Rusiei ca putere majoră”, notează Jones. „Deși Rusia încă deține arme nucleare și o armată numeroasă, nu mai este o mare putere în majoritatea categoriilor militare, economice și științifico-tehnice.”