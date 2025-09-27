Antena 3 CNN Externe 36 de oameni au murit călcați în picioare la mitingul electoral al unui actor, în India. Alți 50 au fost răniți

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 21:28 27 Sep 2025 Modificat la 23:26 27 Sep 2025
mulțime de oameni în India
Oamenii s-au adunat în număr mare inclusiv pentru a-l vedea pe Vijay, un actor faimos în India. Foto: Profimedia Images

Cel puțin 36 de persoane au murit și peste 50 au fost rănite într-o busculadă produsă la un miting organizat de actorul tamil Vijay, care-și face campanie pentru a fi ales, au informat oficialii locali, conform CNN.

UPDATE 23:24 Numărul oamenilor decedați a ajuns la 36, scrie The Guardian.

Știrea inițială

„31 de oameni au murit, iar peste 50 sunt spitalizați cu răni”, a declarat V. Selvaraj, oficial de rang înalt în poliția din Karur, în regiunea Tamil Nadu, acolo unde a avut loc incidentul.

O mulțime de oameni se adunase pentru acest miting, el făcând parte dintr-un tur politic al lui Vijay, în care actorul dorește să-și promoveze partidul – Tamilaga Vettri Kazhagam.

Vijay, un cunoscut actor în India, și-a lansat partidul politic anul trecut și a început să-și facă campanie acum, înainte de alegerile locale care urmează să fie organizate anul viitor.

Senthil Balaji, un politician local, a declarat că 58 de oameni au fost spitalizați după ce au fost prinși într-o busculadă.

Prim-ministrul Narendra Modi a reacționat și el, spunând, pe Twitter, că „incidentul nefericit m-a întristat profund”.

