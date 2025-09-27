36 de oameni au murit călcați în picioare la mitingul electoral al unui actor, în India. Alți 50 au fost răniți

Cel puțin 36 de persoane au murit și peste 50 au fost rănite într-o busculadă produsă la un miting organizat de actorul tamil Vijay, care-și face campanie pentru a fi ales, au informat oficialii locali, conform CNN.
UPDATE 23:24 Numărul oamenilor decedați a ajuns la 36, scrie The Guardian.
Știrea inițială
„31 de oameni au murit, iar peste 50 sunt spitalizați cu răni”, a declarat V. Selvaraj, oficial de rang înalt în poliția din Karur, în regiunea Tamil Nadu, acolo unde a avut loc incidentul.
O mulțime de oameni se adunase pentru acest miting, el făcând parte dintr-un tur politic al lui Vijay, în care actorul dorește să-și promoveze partidul – Tamilaga Vettri Kazhagam.
Vijay, un cunoscut actor în India, și-a lansat partidul politic anul trecut și a început să-și facă campanie acum, înainte de alegerile locale care urmează să fie organizate anul viitor.
Senthil Balaji, un politician local, a declarat că 58 de oameni au fost spitalizați după ce au fost prinși într-o busculadă.
Prim-ministrul Narendra Modi a reacționat și el, spunând, pe Twitter, că „incidentul nefericit m-a întristat profund”.
