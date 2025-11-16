7 secrete ale longevității de la un veteran de război, ajuns la 101 ani: „Poate că e doar noroc, dar am făcut lucrurile astea”

Si Liberman, ajuns la vârsta de 101 ani, a luptat pe bombardierele americane în Al Doilea Război Mondial. Sursa foto: arhiva personală – Si Liberman WP/Profimedia Images

Si Liberman este un veteran din al Doilea Război Mondial, care locuieşte în Palm Beach, Florida, iar în septembrie, a împlinit 101. Ajuns la această onorabilă vârstă, el a acceptat să dezvăluie şapte lucruri pe care le consideră "secrete ale longevității", a relatat The Washington Post. El şi soţia sa, Dorothy, care are 97 de ani, sunt căsătoriţi de aproape opt decenii, iar povestea lor de iubire i-a inspirat pe mulţi din comunitatea în care trăiesc. Speranța de viață pentru femeile din SUA este de 79 de ani, în timp ce pentru bărbați este de 73 de ani, potrivit CDC.

Un mindset pozitiv şi o alimentaţie sănătoasă, printre secretele longevității ale unui veteran

Destinul lui Si Liberman nu a fost deloc blând cu el: a păcălit moartea de mai multe ori şi a fost nevoit să înceapă de la zero viaţa, când şi-a pierdut casa. Pe când avea doar cinci ani, acesta a fost lovit de un camion în timp ce traversa strada cu fratele lui.

"Timp de 10 zile, am fost în comă la spital, cu fractură de craniu și brațul drept rupt. Doar două luni mai târziu, am avut apendicită ruptă și am fost operat de urgență", a povestit veteranul pentru The Washington Post, iar printre cele şapte secrete ale longevității sale se numără: un mindset pozitiv şi o alimentaţie sănătoasă.

"Am 101 ani. Iată 7 lucruri pe care le consider «secrete ale longevității»"

Întrebat de jurnaliştii de la The Washington Post despre secretele sale pentru care a reuşit să ajungă la onorabila vârstă de 101, Si Liberman a răspuns: "Poate că e doar noroc. Dar sunt câteva lucruri pe care le-am făcut de-a lungul vieții și care poate au făcut o diferență. Nu mi-aș fi imaginat vreodată că voi ajunge să am peste 100 de ani, dar iată-mă aici, încă scriind povești. Tocmai am împlinit 101 ani în septembrie.

Oamenii mă întreabă mereu: «Care este secretul longevității tale?» Am trăit mai mult decât majoritatea medicilor și a prietenilor apropiați, așa că înțeleg de ce mă întreabă, dar este o întrebare la care nu am un răspuns simplu. Iată şapte lucruri pe care le consider «secrete ale longevității»".

1. Concentrează-te pe relații – "Eu am fost foarte norocos. Sunt căsătorit de 76 de ani. Înainte să ne căsătorim, am avut o relaţie timp de trei ani. Noi am fost mereu foarte apropiați. Soția mea, Dorothy, are 97 de ani. Și-a rupt de două ori șoldul și a avut și alte probleme. Avem doi copii extraordinari, cu care avem o relație foarte apropiată, și doi nepoți care țin mereu legătura cu noi. Am trăit mulți ani și am avut multe provocări, dar am trecut destul de bine prin toate", a povestit veteranul.

2. Nu fuma – "Aproape toată lumea fuma când eram tânăr, dar eu nu. Nu am învățat niciodată cu adevărat cum să inhalez fumul. Când am început să ies cu soția mea, ea fuma din când în când, dar am convins-o să se lase. Am făcut asta într-o zi, într-un restaurant. Am scos un trabuc și am început să-l fumez. «Arăți absolut ridicol fumând un trabuc», mi-a spus ea. Iar eu i-am spus: «O să continui să fumez până când te lași». Așa că s-a lăsat", a mai dezvăluit americanul.

3. Mănâncă sănătos şi rezervă-ţi timp pentru exerciţii, sport – "Noi am încercat mereu să mâncăm sănătos. Eu mănânc fructe la micul dejun și consum mult pește. Soția mea a fost întotdeauna atentă la sănătate, asigurându-se că mâncăm corect și facem mișcare. După ce ne-am mutat în Florida, acum 14 ani, rutina mea a inclus plimbări pe plajă urmate de înot în piscina clădirii noastre", a subliniat Si Liberman în timpul declaraţiilor.

4. Adoptă atitudinea pozitivă – "Deși, a trebuit să trec prin momente întunecate, eu nu am fost niciodată doborât pentru mult timp. Dacă răcesc, mă gândesc că mă voi însănătoşi curând. Dacă trec printr-o perioadă grea, mă gândesc că trebuie doar să trec prin ea, să o trăiesc, să o simt și lucrurile se vor îmbunătăți. Eu cred că atitudinea este mult subestimată. Sunt aproape întotdeauna optimist. Eu am crezut mereu că vor veni vremuri mai bune, iar această atitudine pozitivă, probabil, a ajutat", a spus bărbatul, conform sursei citate.

5. Obține îngrijiri medicale adecvate cât mai bine posibil – "După cum se vede din istoricul meu medical, am beneficiat de progresele științifice în tratarea afecțiunilor de sănătate (...). Am fost întotdeauna atenți și am mers regulat la medic. Avem același cardiolog de aproape 20 de ani", a precizat el.

6. Fă o muncă pe care o consideri semnificativă – "Când lucram, eram editor la Asbury Park Sunday Press, un ziar privat. A fost o slujbă provocatoare și plină de satisfacții, fiind jurnalist timp de peste 40 de ani. Și încă mai scriu din când în când, ca să mă mențin ocupat. Eu cred că asta mă ține bine și știu că mereu există ceva de făcut. Totodată, cred că și acest lucru a contribuit la longevitatea mea", a mai adăugat veteranul din al Doilea Război Mondial.

7. Să fii puţin norocos – "A fost un drum anevoios să ajung la această vârstă, după atâtea experiențe aproape fatale. Dar, mai presus de toate, cred că am fost un om norocos într-o relație de 79 de ani cu soția mea. Deși, a avut probleme de memorie după câteva căzături, își amintește mereu să ne dăm un sărut înainte de culcare. Să trăiești alături de cineva de care îți pasă și căruia îi pasă de tine ajută enorm. Nu știu cât de mult contează toate acestea, dar am avut o viață al naibii de bună", a mai menţionat americanul.

Ulterior, în cadrul interviului, Si Liberman a mai spus: "Am avut un atac de cord la 39 de ani. La 79 de ani, mi-am pierdut temporar vederea la un ochi și am fost operat pe artera carotidă (...). La 89 de ani, am avut un bypass triplu și o operație de reparare a valvei mitrale și, acum, am un pacemaker. Iar mai recent, mi-am rupt șoldul".

Despre alte provocări uriaşe din trecut, acesta a a mărturisit: "Ne-am pierdut casa în timpul Marii Depresiuni din anii 1920 și 1930. Într-o zi, m-am întors de la școală și am găsit-o pe mama plângând pentru că urma să fim nevoiți să părăsim casa. Tatăl meu nu a putut plăti ipoteca, care era de 14 dolari pe lună.

Ca mitralior și operator radio pe un bombardier B-24 în Al Doilea Război Mondial, avionul meu era adesea lovit de focul inamic în timpul celor 13 misiuni de bombardament deasupra Germaniei naziste. De asemenea, eu am trecut prin cele mai grele zile ale pandemiei de COVID-19, care a ucis peste un milion de americani".