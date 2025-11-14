Terapiile de la Salina Turda, prezentate la Longevity Expo Forum. Beneficii remarcabile pentru sănătate și longevitate

Reprezentanții Salinei au explicat participanților modul în care microclimatul unic din adâncul minei contribuie la sănătate. Foto: Agerpres

Longevity Expo Forum, cel mai mare eveniment din România dedicat longevității, medicinei viitorului și terapiilor integrative, aduce în prim-plan terapii revoluționare și beneficii uimitoare pentru sănătate, prezentate de specialiști din centre de tratament, cercetare și wellness din întreaga țară. Printre atracțiile ediției din acest an se numără și prezentările dedicate Salinei Turda, recunoscută la nivel național și internațional pentru efectele sale terapeutice.

„În cadrul discuțiilor purtate în aceste zile de congres, în ceea ce privește longevitatea, e important de reținut faptul că, pe lângă încărcarea bateriilor pe care o vizită în Salina Turda le-o aduce celor care hotărăsc să ne treacă pragul, avem beneficii extraordinare în ceea ce privește starea de sănătate. Salina Turda oferă un microclimat optim și factori de sanogeneză care s-au dovedit a fi extrem de eficienți în tratarea diferitelor afecțiuni respiratorii, în special, cât și în profilaxie și în starea de bine a organismului per ansamblu”, a explicat Cătălina Podar, șef serviciu Turism în cadrul Salina Turda SA.

Publicul a aflat și despre terapiile complementare disponibile în centrul balnear modern din cadrul complexului.

„În cadrul centrului nostru de sănătate avem parte de terapii de hidroterapie, masaje, împachetări cu parafină, colagen, de asemenea o mulțime de aparate moderne prin care lucrăm pe partea de profilaxie și recuperare, la fel partea de kinetoterapie personalizată în funcție de diagnosticul pacientului și partea de masaj, care este foarte recomandat și foarte cerut la centrul nostru — de relaxare, de remodelare corporală. De asemenea, dacă tot s-a vorbit zilele acestea și de partea de sport, avem și o sală de fitness cu aparate ultramoderne și cu specialiști care vă pot conduce către longevitate”, a explicat Mihaela Florea, coordonator activitate balneară.

Participanții au descoperit astfel cum terapiile naturale, combinate cu tehnologiile moderne, contribuie la o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai echilibrată — tema centrală a Longevity Expo Forum.