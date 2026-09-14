A căzut în gol cu 161 km/h după ce avionul său a fost doborât deasupra Iranului. Mărturia pilotului salvat după 48 de ore

2 minute de citit Publicat la 11:47 14 Sep 2026 Modificat la 11:47 14 Sep 2026

Pilotul a numit supraviețuirea sa „un miracol”, deși și-a fracturat coloana vertebrală, umărul și brațul. Foto: Getty Images

Un pilot al Forțelor Aeriene ale SUA a povestit cum a căzut „în gol”, cu parașuta avariată, după ce avionul său a fost doborât deasupra Iranului, ceea ce a dus la o operațiune de salvare periculoasă, potrivit BBC.

„La un moment dat, când m-am uitat în sus și nu am văzut nicio parașută, a fost cel mai terifiant lucru pe care l-am văzut vreodată”, a spus pilotul, în interviul acordat emisiunii 60 Minutes a CBS News.

Materialul difuzat duminică marchează prima dată când unul dintre piloții implicați în incidentul din aprilie, produs deasupra Iranului, vorbește public despre experiența prin care a trecut.

Cei doi militari americani s-au catapultat din avionul avariat, s-au separat și au trebuit să evite forțele iraniene în timp ce așteptau să fie salvați de forțele speciale americane.

„Căderea în gol este o descriere bună”, a spus militarul american, identificat sub numele de cod „Bravo” în materialul difuzat de CBS.

„Nu eram concentrat asupra vitezei cu care cădeam. În schimb, mă concentram să încerc să rezolv problemele pe care le aveam în față și să fac tot ce puteam pentru a desface sau a desprinde bucățile parașutei”, a spus el.

El a numit supraviețuirea sa „un miracol”, deși și-a fracturat coloana vertebrală, umărul și brațul. Viteza cu care a lovit solul a fost „undeva între 70 și 100 de mile pe oră (113-161 km/h)”.

Celălalt militar american doborât, identificat drept „Alpha”, a refuzat să fie intervievat de CBS.

Cum s-a desfășurat operațiunea de salvare

Avionul F-15E cu două locuri, în valoare de 30 de milioane de dolari, a fost doborât de o rachetă lansată de pe umăr, care costă aproximativ 100.000 de dolari, potrivit CBS.

Bravo a spus că, în ciuda rănilor, a mers și s-a cățărat până în vârful unei creste înalte, temându-se permanent de forțele iraniene.

„Să nu lași niciodată lipsa de motivație să te ducă la televiziunea iraniană”, a spus el.

Alpha a fost salvat în șase ore, în cadrul unei operațiuni care a implicat lupte intense, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

„A fost un schimb de focuri pe tot parcursul operațiunii, de la intrare până la ieșire”, a spus Hegseth. „Dar l-au adus pe Alpha înapoi.”

Bravo a fost salvat după 48 de ore petrecute în spatele liniilor inamice.

La un moment dat, peste 90 de militari americani se aflau la sol, în interiorul Iranului, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, menționând că aceasta a fost prima dată în 46 de ani când forțele americane operau în interiorul Iranului.

Însă avioanele și elicopterele necesare pentru evacuare au rămas blocate în nisipul deșertului și au trebuit să fie distruse în timp ce forțele speciale așteptau sosirea unei echipe de rezervă pentru operațiunea de salvare.

Avioane de luptă americane F-15E au fost doborâte

Două dintre aeronavele americane distruse valorau aproximativ 100 de milioane de dolari fiecare, a relatat CBS, precizând că mai multe elicoptere „Little Bird” au trebuit, de asemenea, să fie distruse pentru ca tehnologia acestora să nu ajungă în posesia Iranului.

Operațiunea a avut loc la aproximativ cinci săptămâni de la începutul războiului împotriva Iranului, lansat de SUA și Israel.

Ajuns acum în cea de-a șaptea lună, războiul a devenit tot mai nepopular în rândul populației americane, în contextul apropierii perioadei de campanie electorală pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie.

O mare parte din această nemulțumire provine din creșterea puternică a prețurilor globale la energie și din efectele în lanț asupra altor bunuri.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a prezis că războiul va continua cel puțin până în ziua alegerilor, pe 3 noiembrie.