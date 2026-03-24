"A fost ca și cum avionul s-a rupt în două". Cum s-a produs accidentul aviatic de pe aeroportul La Guardia. O anchetă a fost declanșată

Coliziunea de duminică seara a zborului Air Canada AC8646 cu o autospecială de pompieri pe o pistă a aeroportului LaGuardia s-a soldat cu moartea celor doi piloți, rănirea a zeci de persoane și a lăsat pasagerii și martorii în stare de șoc. FOTO: Profimedia Images

Coliziunea de duminică seara a zborului Air Canada AC8646 cu o autospecială de pompieri pe o pistă a aeroportului LaGuardia s-a soldat cu moartea celor doi piloți, rănirea a zeci de persoane și a lăsat pasagerii și martorii în stare de șoc, blocați în aeroport, scrie BBC.

"Eram la aproximativ 100 de metri distanță", a declarat Leo Medina, în vârstă de 23 de ani, aflat la bordul unui alt avion care se găsea pe pistă în momentul impactului. "A fost ca și cum avionul s-ar fi rupt în două". El a spus pentru BBC că aeronava sa s-a întors ulterior la poartă și că a așteptat în aeroportul din New York de 12 ore, dormind pe jos, pe un "pat" improvizat din haine.

Pe lângă cei doi piloți care și-au pierdut viața, în incidentul produs la ora 23:40, duminică (03:40 GMT, luni) au fost rănite 41 de persoane, care au fost duse la spital, unele cu leziuni grave. Aeroportul LaGuardia a fost închis până luni după-amiază.

După ce a vizitat locul accidentului, secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a subliniat importanța purtării centurii de siguranță fie în avion, fie în orice alt mijloc de transport. "După cum s-a văzut aseară, ele salvează vieți", a declarat Duffy în cadrul unei conferințe de presă.

Antoine Forest, în vârstă de 30 de ani, originar din Québec, a fost identificat de presa canadiană ca fiind unul dintre piloții Air Canada care au murit în coliziune. Celălalt pilot nu a fost încă identificat. "Erau doi tineri aflați la începutul carierei, așa că este o tragedie absolută", a declarat Bran Bedford, administratorul Administrației Federale a Aviației (FAA).

O pasageră, Rebecca Liquori, aflată la bordul aeronavei care venea din Montreal, a povestit pentru News12 Long Island că a auzit o bubuitură puternică imediat după aterizare. "În timpul coborârii am întâmpinat turbulențe puternice", a spus ea. "Apoi am aterizat foarte dur… Toată lumea a simțit. A fost ca și cum avionul s-ar fi zguduit și ai auzit pilotul frânând, încercând să evite coliziunea. După ce am auzit frânele, câteva secunde mai târziu a fost o explozie foarte puternică. Toți au fost aruncați din scaune."

Ea a povestit că pasagerii s-au ajutat între ei să coboare pe aripa avionului pentru a evacua aeronava. "Sunt doar recunoscătoare că sunt în viață", a spus ea. "Nu mi-aș fi imaginat niciodată că un zbor de o oră, pe care l-am făcut de nenumărate ori se va termina astfel.”

În înregistrările audio din turnul de control al traficului aerian de la LaGuardia, un angajat poate fi auzit strigând: "Truck One, stop, stop, stop!" cu câteva secunde înainte de impact.

Autospeciala de pompieri fusese trimisă cu câteva minute înainte la un alt avion care "raportase o problemă de miros", potrivit directoarei executive a Autorității Portuare, Kathryn Garcia.

"Toată lumea stătea ghemuită și țipa"

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a descris incidentul ca fiind o "coliziune tragică" și a anunțat că Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) investighează cazul. "Sunt recunoscător echipelor de intervenție, ale căror acțiuni rapide au salvat vieți", a spus el.

Președinta NTSB, Jennifer Homendy, a confirmat luni că a fost declanșată o anchetă și că echipa a ajuns locul accidentului puțin după ora 03:00. Homendy a mai spus că sunt analizate înregistratorul de voce din cabina piloților și recorderul de date de zbor, care nu au fost afectate în accident. În zonă există "o cantitate uriașă de resturi" care trebuie documentate, colectate și analizate ca probe, iar pista va rămâne închisă pe durata anchetei, a adăugat ea.

Jack Cabot, pasager în avionul care a lovit autospeciala, a descris scene haotice. "Am coborât pentru o aterizare normală", a declarat el pentru CNN. "Am lovit imediat ceva și de acolo a fost haos… Toată lumea stătea ghemuită și țipa".

CBS News, partenerul BBC din SUA, a relatat că o însoțitoare de bord a fost găsită în viață, prinsă în scaun, după ce a căzut printr-o gaură în podeaua avionului în timpul impactului. Aceasta ar avea răni grave, dar care nu îi pun viața în pericol.

Mulți dintre cei 40 de răniți transportați la spital au fost deja externați. Două persoane aflate în autospeciala de pompieri sunt în continuare internate.

În cadrul conferinței de presă, primarul Mamdani i-a lăudat "pe cei care au fost implicați într-un accident înfricoșător și au reacționat nu doar cu calm, ci și întinzând o mână de ajutor celor de lângă ei".

Premierul Canadei, Mark Carney, a descris accidentul drept "profund întristător", iar președintele SUA, Donald Trump, a spus că este "teribil" și că aviația este "un domeniu periculos".

Accidentul a provocat haos în traficul aerian la LaGuardia, sute de zboruri au fost întârziate sau anulate

Oficialii au precizat luni că au trecut peste 34 de ani de la ultimul incident mortal la acest aeroport.

Accidentul vine într-o perioadă dificilă pentru transportul aerian. De câteva săptămâni, aeroporturile din SUA se confruntă cu deficit de personal în cadrul Transportation Security Administration (TSA), din cauza blocajului administrativ care afectează Departamentul pentru Securitate Internă, instituție ce coordonează TSA, ICE și alte agenții.

Angajații de securitate aeroportuară nu au mai primit salariul de peste o lună și a crescut numărul de absențe în rândul agenților TSA și a provocat timpi de așteptare de ore întregi la controalele de securitate.

Jennifer Homendy a declarat că nici echipa sa de investigatori nu a fost scutită de aceste întârzieri. "Avem un specialist în controlul traficului aerian care a stat la coadă la TSA timp de trei ore, până când am sunat la Houston ca să rugăm să fie lăsată să treacă, pentru a ajunge aic", a spus ea în cadrul conferinței de presă de la New York. "A fost o provocare foarte mare să aducem întreaga echipă aici, iar membrii ei continuă să sosească în timp ce vorbesc."

Un agent TSA de la LaGuardia a declarat pentru BBC că "este regretabil" că trebuie să muncească în continuare fără salariu. Unii dintre colegii săi și-au luat concediu medical pe fondul blocajului guvernamental, a spus ea, adăugând că, deși situația diferă de la un angajat la altul, "în mare parte, oamenii încearcă să vină la muncă".