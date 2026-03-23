Alertă pe aeroportul LaGuardia din New York. Un avion a lovit un vehicul pe pistă, sunt patru persoane rănite

Este alertă pe aeroportul internaţional LaGuardia din New York, după ce avionul unei companii canadiene s-a ciocnit cu o autoutilitară pe pistă. Aeroportul a suspendat operaţiunile. Potrivit primelor informaţii, sunt patru răniți, scrie NBC New York.

Pompierii din New York „au intervenit în urma unui incident semnalat între un avion şi un vehicul pe o pistă de aterizare”, a declarat un purtător de cuvânt. Autoritatea Federală pentru Aviaţie Civilă (FAA) anunţase anterior închiderea aeroportului din cauza unei „situaţii de urgenţă”.

Coliziunea a avut loc duminică, în jurul orei 23:30, de pe aeroportul din Queens, au declarat oficialii FDNY. Detaliile preliminare ale anchetei au arătat că un avion Air Canada se apropia de sfârșitul procedurii de aterizare când s-a ciocnit cu un vehicul al Autorității Portuare, potrivit poliției.

Surse au declarat pentru NBC New York că avionul se deplasa cu aproximativ 48 km/h în momentul în care s-a ciocnit cu vehiculul. În timpul rulajului, avioanele parcurg de obicei aproximativ 8 km/h.

??? BREAKING: Mass casualty incident declared at LaGuardia Airport, New York.



Air Canada Express CRJ-900, approximately 100 passengers, collided with a fire truck on the runway.



5 first responders were in the truck. 5 in critical condition. Fatalities unconfirmed.



Cel puțin patru persoane au fost rănite, inclusiv doi ofițeri de poliție ai Autorității Portuare, care au fost transportați la spitalele din zonă. La bordul avionului se aflau patru membri ai echipajului, împreună cu 76 de pasageri, potrivit surselor.

Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a emis o interdicţie de decolare pentru toate avioanele de pe aeroport până la ora 05:30 GMT, potrivit unui comunicat al autorităţii de reglementare.

Site-ul web al aeroportului LaGuardia a arătat că avioanele care ar fi trebuit să sosească au fost redirecţionate către alte aeroporturi sau s-au întors la punctul de plecare.

Într-un comunicat separat adresat piloţilor, FAA a precizat că aeroportul ar putea rămâne închis până la ora 18:00 GMT.

Imagini neconfirmate apărute pe reţelele sociale arătau avarii la botul avionului, care era înclinat în sus.

Coliziunea a avut loc după o seară cu ploaie abundentă în New York. Nu e clar dacă ploaia sau condițiile meteorologice au favorizat accidentul.

Accidentul are loc într-un context dificil, în care Departamentul pentru Securitate Internă a comunicat că peste 400 de angajați ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor au demisionat pentru că nu au mai fost plătiți. Sindicatele care reprezintă controlorii de trafic au reclamat de ani de zile lipsa de personal.