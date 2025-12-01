A început războiul digital cu Rusia, avertizează un ministru polonez. “Se pregătesc pentru un conflict cu noi”

Guvernul polonez se teme că Rusia se pregătește de un nou război. FOTO: Hepta

Polonia se confruntă cu un „război cibernetic cu Rusia, aflat în curs de desfășurare”, a declarat ministrul polonez al afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, la un eveniment desfășurat în Germania. El a avertizat că agenții de informații ruși ar putea încerca să se infiltreze în rețelele poloneze, potrivit tvpworld.com.

Oficialul polonez a declarat reporterilor că un „război cibernetic cu Rusia continuă” și a spus că autoritățile poloneze sunt conștiente de faptul că „numeroși agenți de informații ruși ar putea încerca să pătrundă în spațiul cibernetic polonez”. El a menționat recenta arestare a unui cetățean rus în orașul sudic Cracovia, suspectat de piratarea sistemelor IT ale mai multor companii poloneze.

Gawkowski a declarat că Polonia trebuie să rămână atentă la posibilele atacuri ale agenției de informații militare ruse, GRU, și a avertizat că astfel de acțiuni „nu vor fi tolerate”.

De asemenea, el a spus că s-a întâlnit cu ministrul federal german pentru Transformare Digitală și Modernizare Guvernamentală, Karsten Wildberger, pentru a discuta despre suveranitatea digitală europeană și modalitățile prin care guvernele pot sprijini firmele locale de tehnologie europene.

"Simțim că rușii se pregătesc pentru un conflict cu noi"

Într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, ministrul polonez a atras atenția că Guvernul de la Varșovia se teme că Rusia se pregătește de un nou război:

“Polonia este angajată într-un război digital cu Rusia. Polonia este cea mai atacată țară din UE. În fiecare zi înregistrăm câteva mii de atacuri, inclusiv asupra infrastructurii energetice critice, cum ar fi gazul, apa și canalizarea. În plus, există dezinformare menită să divizeze societatea. Simțim că rușii se pregătesc pentru un conflict cu noi. Cel puțin, vor să ne insufle frică. Dar reușim să respingem peste 99,5% din atacuri”.

De asemenea, Krzysztof Gawkowski a mai precizat că Rusia nu își dorește pace în Europa în sfera digitală.

“Rusia dorește dezintegrarea Europei. Acest lucru amenință dacă se ajunge la un compromis defectuos în Ucraina care să acorde subtil Rusiei o victorie. Poziția fundamentală a statului polonez este că Rusia nu va câștiga acest război și Ucraina nu îl va pierde”, a precizat ministrul polonez.

Un bărbat rus a fost reținut de biroul polonez de criminalitate cibernetică, acuzat de interferență neautorizată la nivelul sistemelor IT ale companiilor poloneze.

Potrivit anchetatorilor, suspectul a încălcat sistemele de securitate ale unei platforme de comerț electronic, a obținut acces la bazele sale de date și le-a modificat conținutul. El a fost acuzat și plasat în arest preventiv pentru trei luni. Procurorii spun că acesta ar putea fi legat de alte infracțiuni cibernetice din alte părți ale Uniunii Europene.

Polonia și-a intensificat monitorizarea amenințărilor cibernetice de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, oficialii avertizând în mod regulat că atacatorii sponsorizați de stat vizează instituțiile publice poloneze, infrastructura critică și întreprinderile private.

Totodată, Polonia s-a confruntat cu sabotajul unei linii de cale feratăpe o rută-cheie pentru transportul de ajutoare către Ucraina. După ce premierul polonez Donald Tusk a vorbit despre incidentul “fără precedent”, în urma exploziei care a avut loc în noiembrie, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga a spus că sabotajul a fost parte a unui atac hibrid al Rusiei.