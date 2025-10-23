A treia noapte de violenţe la Dublin. Polițiștii au fost atacați cu pietre și artificii în timpul protestelor antimigrație

O maşină a poliției a fost incendiată în timpul tulburărilor din această săptămână de la Dublin. Sursa foto: Getty Images

Douăzeci și trei de persoane au fost arestate după o confruntare care a durat câteva ore cu poliția irlandeză, ai cărei membri au fost loviți direct cu artificii, pietre și alte obiecte, în a treia noapte consecutivă de violențe la Dublin, a relatat publicaţia The Guardian. Tensiunile au fost declanșate după o presupusă agresiune sexuală asupra unei fete de 10 ani.

Conform sursei citate, doi agenţi ai poliţiei irlandeze au fost transportaţi la spital cu răni suferite în timpul ciocnirilor cu manifestanţii. Unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă de unul dintre atacatori, iar celălalt a suferit o leziune la umăr.

Sute de protestatari s-au adunat în apropierea intrării unui hotel care găzduiește solicitanți de azil, într-o zonă aflată la vest de capitală. Manifestanţii au fluturat steaguri irlandeze şi au scandat sloganuri anti-imigraţie.

Este a treia noapte de proteste la hotelul Citywest, după presupusa agresiune sexuală a unei fete de 10 ani, produsă în apropierea acestuia, în primele ore ale dimineții de luni.

Jurnaliştii de la The Guardian au mai scris că un bărbat de 26 de ani, al cărui nume nu poate fi divulgat din cauza regulilor care se aplică tuturor cazurilor de agresiune sexuală în Republica Irlanda, a apărut marţi în faţa instanţei, fiind acuzat pentru presupusul incident.

Arestările de miercuri au avut loc în contextul tulburărilor grave care au avut loc în noaptea de marţi. Poliţia a promis o "reacţie fermă" în cazul în care violenţele vor continua.

Ministrul justiţiei, Jim O’Callaghan, a declarat miercuri că "mulţi au fost arestaţi" şi că "vor urma şi alţii". Oficialul a mai precizat că poliţia a răspuns în mod profesionist la "violenţa brutală" din zonă şi că cei arestaţi vor fi "acuzaţi, numiţi şi trataţi fără milă" de sistemul de justiţie penală.

Miercuri, între orele locale 19:00 şi 20:00, sute de protestatari s-au confruntat din nou cu aproximativ 40 de poliţişti. Aceştia au fost înlocuiţi apoi cu unitatea de ordine publică, ai cărei membri aveau scuturi de plastic şi echipament suplimentar de protecţie, după ce ofiţerii din cordonul iniţial au fost loviţi cu obiecte, pietre şi artificii. Unii protestatari au continuat să arunce cu pietre, torţe, sticle şi scânduri de lemn în forţele de ordine.

Au avut loc şi acte de vandalism în zona din jurul staţiei de tramvai Saggart Luas. Poliţiştii de la ordine publică au împins mulţimea mai departe de hotel, avansând spre ei cu scuturi.

Deși protestul de luni seară s-a încheiat fără incidente majore, o polițistă a fost rănită în timpul violențelor de marți. Ea a fost externată ulterior din spital, după ce a primit îngrijiri pentru o rană la picior. Un vehicul al poliției a fost, de asemenea, incendiat în timpul tulburărilor din această săptămână.